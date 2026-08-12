दरभंगा में एसएसपी का बड़ा एक्शन, लापरवाही पर दो थानेदारों पर कार्रवाई

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga SHO Suspended: वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बुधवार को जिले के दो थानेदारों पर कार्रवाई की।

एसएसपी ने बड़गांव थानाध्यक्ष विनीता कुमारी को निलंबित कर दिया, जबकि हायाघाट थानाध्यक्ष रवींद्र भारती को पद से हटाकर पुलिस केंद्र में योगदान देने का निर्देश दिया है। दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया है।

दो थानेदारों पर कार्रवाई एसएसपी ने बड़गांव थाना की कमान सिमरी थाना में पदस्थापित दारोगा राहुल कुमार को सौंपी है। वहीं, हायाघाट थानाध्यक्ष के रूप में सदर थाना में पदस्थापित दारोगा बलवंत कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नए थानाध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है।

जांच में सामने आई लापरवाही बताया जाता है कि बड़गांव थाना क्षेत्र से जुड़े दो मामलों के अनुसंधान में थानाध्यक्ष विनीता कुमारी पर लापरवाही बरतने की शिकायत मिली थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने बिरौल एसडीपीओ को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया था। जांच के दौरान अनुसंधान में थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई।