दरभंगा से दिल्ली-मुंबई की फ्लाइट रद, एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों में नाराजगी, कुछ पटना से रवाना
दिल्ली और मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की उड़ानें रद होने से यात्रियों को परेशानी हुई। एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली और मुंबई से स्पाइसजेट की उड़ानें रद होने से यात्री परेशान।
दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों को अचानक उड़ान रद होने की सूचना मिली।
नाराज यात्रियों ने टिकट रिशेड्यूल कराए, कुछ पटना से यात्रा पर निकले।
संवाद सहयोगी, दरभंगा। दिल्ली और मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रद रही। हालांकि मुंबई से आनेवाली फ्लाइट संख्या एसजी 115 के रद होने की सूचना यात्रियों को विमानन कंपनी की ओर पहले दी जा चुकी थी।
जबकि दिल्ली से आनेवाली की फ्लाइट संख्या एसजी 495 के रद होने की घोषणा एयरलाइन कंपनी की ओर विलंब से की गई। तब तक स्पाइसजेट के विमान में सफर करने वाले यात्री काफी संख्या में एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, निर्धारित समय से पहले यात्रियों को अचानक फ्लाइट रद होने की सूचना मिली।
इसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्रा प्रभावित होने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई और एयरलाइन कंपनी के प्रतिनिधियों से उड़ान बहाल करने की मांग करने लगे। बाद में एयरपोर्ट प्रशासन और स्पाइसजेट के प्रतिनिधियों के समझाने बुझाने पर मामला शांत हुआ।
इसके बाद यात्री टिकट को रिशेड्यूल कराकर वापस घर लौट गए। जबकि कुछ यात्री पटना एयरपोर्ट से टिकट लेकर यात्रा पर रवाना हुए। तय शेड्यूल के मुताबिक, स्पाइसजेट की दिल्ली की फ्लाइट 3:20 बजे दरभंगा लैंड करती और यात्रियों को लेकर 4:05 बजे उड़ान भरती, लेकिन ढाई बजे इसके रद होने की जानकारी दी गई।
जानकारी के अनुसार बुधवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बीच इंडिगो और अकासा की महज छह विमानों का आवागमन हुआ। वहीं स्पाइसजेट की कोई उड़ान नहीं रही। इसमें बेंगलुरु से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 12:10 से 15 मिनट पहले पहुंच गई।
मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय 12:55 से नौ मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय तीन बजे से 20 मिनट पहले पहुंच गई।