दरभंगा के सिमरी में भूमि विवाद में मारपीट, 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद तनाव

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के भराठी पंचायत अंतर्गत भरवाड़ा टोल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई।

मृतक की पहचान अमीरी सहनी (65) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मारपीट के दौरान ही अमीरी सहनी ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और स्वजनों में कोहराम मच गया।

मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से अमीरी सहनी के शव को कब्जे में लिया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान हुई मारपीट में अमीरी सहनी गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई।