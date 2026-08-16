दरभंगा में बदलेगी सड़कों की तस्वीर, एलिवेटेड रोड-आरओबी से मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
दरभंगा में बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए एलिवेटेड रोड, आरओबी और एयरपोर्ट अप्रोच रोड जैसी परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर में जाम से राहत मिलेगी और आवागमन पहले से अधिक सुगम हो जाएगा।
HighLights
एलिवेटेड रोड, आरओबी और एयरपोर्ट अप्रोच रोड पर काम तेज।
दरभंगा में यातायात दबाव कम होगा, आवागमन बनेगा सुगम।
संजय सरावगी ने पथ निर्माण मंत्री संग की उच्चस्तरीय समीक्षा।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। शहर की बढ़ती आबादी और सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव के बीच दरभंगा की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की तैयारी है।
एलिवेटेड रोड, आरओबी और एयरपोर्ट अप्रोच रोड जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अड़चनें दूर कर निर्माण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। परियोजनाएं समय पर पूरी हुईं तो शहर में जाम से राहत के साथ आवागमन भी पहले से आसान होगा।
परियोजनाओं की हुई समीक्षा
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी ने रविवार को पथ निर्माण मंत्री इं. कुमार शैलेंद्र के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें जिले में चल रही सड़क, एलिवेटेड रोड और आरओबी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों से निर्माण की गति और तकनीकी व प्रशासनिक बाधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई।
देरी बर्दाश्त नहीं
विधायक ने कहा कि दरभंगा में तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए आधुनिक आधारभूत संरचना समय की जरूरत है। विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। विभागीय समन्वय से समस्याओं का तत्काल समाधान कर निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
एलिवेटेड रोड पर जोर
समीक्षा में दरभंगा एलिवेटेड रोड और लोहिया चौक-पंडासराय एलिवेटेड रोड की प्रगति पर चर्चा हुई। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर के प्रमुख हिस्सों में यातायात दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान
दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए प्रस्तावित अप्रोच रोड से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। सड़क बनने के बाद एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।
इन आरओबी पर भी नजर
दिल्ली मोड़, कगवा गुमटी, दोनार चौक, चट्टी चौक और पंडासराय आरओबी परियोजनाओं की स्थिति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई। इन परियोजनाओं को शहर की यातायात व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया गया।
सड़क चौड़ीकरण पर भी चर्चा
शिवधारा-हरपुर पथ के चौड़ीकरण तथा हराही-दिग्घी-गंगासागर पोखर एकीकरण परियोजना पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इनके पूरा होने से शहर में आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।
बैठक में पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव पंकज पाल, एनएचएआइ, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम और बिहार राज्य सड़क विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।