दरभंगा में बदलेगी सड़कों की तस्वीर, एलिवेटेड रोड-आरओबी से मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। शहर की बढ़ती आबादी और सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव के बीच दरभंगा की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की तैयारी है।

एलिवेटेड रोड, आरओबी और एयरपोर्ट अप्रोच रोड जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अड़चनें दूर कर निर्माण कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। परियोजनाएं समय पर पूरी हुईं तो शहर में जाम से राहत के साथ आवागमन भी पहले से आसान होगा।

परियोजनाओं की हुई समीक्षा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नगर विधायक संजय सरावगी ने रविवार को पथ निर्माण मंत्री इं. कुमार शैलेंद्र के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें जिले में चल रही सड़क, एलिवेटेड रोड और आरओबी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों से निर्माण की गति और तकनीकी व प्रशासनिक बाधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई।

देरी बर्दाश्त नहीं विधायक ने कहा कि दरभंगा में तेजी से बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए आधुनिक आधारभूत संरचना समय की जरूरत है। विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। विभागीय समन्वय से समस्याओं का तत्काल समाधान कर निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।