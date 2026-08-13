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    दरभंगा में नदी की धारा मोड़ी तो खेतों पर टूटा संकट, 50 एकड़ की धान फसल कटाव की जद में

    By Arun Kumar Rai Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:58 AM (IST)

    कोसी नदी की उपधारा मोड़ने से दरभंगा के श्रीपुर गोबराही में 50 एकड़ से अधिक धान की फसल पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर सीओ ने जांच ...और पढ़ें

    स्थलीय जांच करते सीओ सहित अन्य। सौजन्य- ग्रामीण।

    स्थलीय जांच करते सीओ सहित अन्य। सौजन्य- ग्रामीण।

    HighLights

    1. कोसी की उपधारा मोड़ने से खेतों में कटाव।

    2. 50 एकड़ से अधिक धान की फसल खतरे में।

    3. प्रशासन ने बांध हटाने की चेतावनी दी।

    संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। कोसी नदी की उपधारा में बांध बनाए जाने से नदी की प्राकृतिक धारा विपरीत दिशा में मुड़ गई है। इससे श्रीपुर गोबराही के किसानों की 50 एकड़ से अधिक खेती योग्य जमीन में लगी धान की फसल पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। लगातार हो रहे कटाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

    नदी की धारा बदली, खेतों की ओर बढ़ा कटाव

    ग्रामीणों का कहना है कि बलथरवा मौजे में कोसी नदी की उपधारा में बांध बनाए जाने के बाद पानी का रुख बदल गया है। अब नदी की धारा श्रीपुर गोबराही के किसानों की जमीन की ओर बह रही है। इसके कारण खेतों के किनारे कटाव तेज हो गया है और खेती योग्य जमीन नदी में समाने का खतरा बढ़ गया है।

    50 एकड़ से अधिक धान की फसल प्रभावित

    किसानों के अनुसार, प्रभावित क्षेत्र में 50 एकड़ से अधिक जमीन में धान की फसल लगी है। लगातार कटाव जारी रहा तो खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो सकती है। साथ ही उपजाऊ जमीन के कटने से किसानों को आने वाले समय में भी खेती में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

    ग्रामीणों ने सीओ से लगाई गुहार

    कटाव से परेशान ग्रामीणों ने बुधवार को पूर्वी अंचलाधिकारी को आवेदन देकर नदी में बनाए गए बांध को अविलंब काटने की मांग की। आवेदन में बलथरवा निवासी गणेश मुखिया सहित अन्य लोगों पर नदी की प्राकृतिक धारा को मोड़ने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई कर नदी की धारा पूर्ववत कराने की मांग की।

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    प्रशासन ने की स्थलीय जांच

    सीओ राकेश रोशन भारती ने बताया कि ग्रामीणों की मौखिक शिकायत पर जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ स्थलीय जांच की गई। जांच में सामने आया कि नदी में बांध बनाए जाने के कारण धारा विपरीत दिशा में बह रही है। इससे किसानों की फसल को नुकसान के साथ खेतों में कटाव भी हो रहा है।

    बांध नहीं काटा तो प्रशासन करेगा कार्रवाई

    सीओ ने बताया कि बलथरवा के ग्रामीणों को बांध काटने के लिए कहा गया है। यदि ग्रामीण स्वेच्छा से बांध नहीं काटते हैं तो किसानों के हित में प्रशासन बांध काटने का आदेश देगा। प्रशासन की कार्रवाई से किसानों को उनकी फसल और जमीन को कटाव से बचाने की उम्मीद जगी है।

    किसानों में बढ़ी चिंता

    ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द नदी की धारा को नियंत्रित नहीं किया गया तो कटाव और तेज हो सकता है। इससे धान की फसल के साथ बड़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन भी नदी में समा सकती है। किसानों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है।