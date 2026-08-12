दरभंगा में राघोपुर के श्रीरामजानकी मंदिर से भगवान के मुकुट समेत 10 लाख की संपत्ति ले गए चोर

संवाद सहयोगी, मनीगाछी (दरभंगा)। आस्था के केंद्र मंदिर में रात के अंधेरे में चोरों ने ऐसी सेंध लगाई कि सुबह जब श्रद्धालु पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। नेहरा थाना क्षेत्र के राघोपुर चौक स्थित पुजारी बाबा स्मारक श्रीरामजानकी मंदिर से चोर भगवान के चांदी के मुकुट समेत करीब 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

चार किलो चांदी के मुकुट चोरी जानकारी के अनुसार, चोरों ने मंदिर से करीब चार किलो चांदी से निर्मित पांच मुकुट चोरी कर लिए। इसके अलावा करीब पांच ग्राम सोने की सिकड़ी भी चोर अपने साथ ले गए। मंदिर में रखे पीतल के पूजा-पात्र भी चोरों ने नहीं छोड़े।

दानपेटी भी उठा ले गए मंदिर के पुजारी के अनुसार, चोर दानपेटी भी उठाकर ले गए। उसमें करीब पांच हजार रुपये नकद होने का अनुमान है। इसके अलावा पीतल की थाली, लोटा, गिलास और घंटी सहित अन्य सामान भी चोरी किया गया है।

सुबह सामने आई वारदात मंदिर में चोरी की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना तत्काल नेहरा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का जायजा लिया।

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