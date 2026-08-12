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    दरभंगा में राघोपुर के श्रीरामजानकी मंदिर से भगवान के मुकुट समेत 10 लाख की संपत्ति ले गए चोर

    By Mrityunjay BhardwajEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 11:15 AM (IST)

    दरभंगा के राघोपुर चौक स्थित श्रीरामजानकी मंदिर में चोरों ने सेंध लगाकर भगवान के चांदी के मुकुट, सोने की सिकड़ी और दानपेटी समेत 10 लाख से अधिक की संपत् ...और पढ़ें

    दरभंगा के राघोपुर श्रीराम जानकी मंदिर में चोरी के बाद ग्रामीणों ने पूछताछ करती पुलिस। जागरण।

    दरभंगा के राघोपुर श्रीराम जानकी मंदिर में चोरी के बाद ग्रामीणों ने पूछताछ करती पुलिस। जागरण।

    HighLights

    1. राघोपुर के श्रीरामजानकी मंदिर में हुई चोरी।

    2. भगवान के चांदी के मुकुट, सोने की सिकड़ी चोरी।

    3. कुल 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति गायब।

    संवाद सहयोगी, मनीगाछी (दरभंगा)। आस्था के केंद्र मंदिर में रात के अंधेरे में चोरों ने ऐसी सेंध लगाई कि सुबह जब श्रद्धालु पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। नेहरा थाना क्षेत्र के राघोपुर चौक स्थित पुजारी बाबा स्मारक श्रीरामजानकी मंदिर से चोर भगवान के चांदी के मुकुट समेत करीब 10 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

    चार किलो चांदी के मुकुट चोरी

    जानकारी के अनुसार, चोरों ने मंदिर से करीब चार किलो चांदी से निर्मित पांच मुकुट चोरी कर लिए। इसके अलावा करीब पांच ग्राम सोने की सिकड़ी भी चोर अपने साथ ले गए। मंदिर में रखे पीतल के पूजा-पात्र भी चोरों ने नहीं छोड़े।

    दानपेटी भी उठा ले गए

    मंदिर के पुजारी के अनुसार, चोर दानपेटी भी उठाकर ले गए। उसमें करीब पांच हजार रुपये नकद होने का अनुमान है। इसके अलावा पीतल की थाली, लोटा, गिलास और घंटी सहित अन्य सामान भी चोरी किया गया है।

    सुबह सामने आई वारदात

    मंदिर में चोरी की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना तत्काल नेहरा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर का जायजा लिया।

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    जांच में जुटी पुलिस

    पुलिस ने चोरी की घटना को लेकर छानबीन शुरू कर दी है। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ चोरों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मंदिर में चोरी कब और किस तरीके से की गई। घटना के बाद श्रद्धालुओं में भी चिंता का माहौल है।