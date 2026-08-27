दरभंगा के बाजार में सजीं सोने चांदी से लेकर लाइट घड़ी और ब्रेसलेट राखियां, खरीदारों की उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Raksha Bandhan Darbhanga Market: भाई-बहन के अटूट स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन को लेकर दरभंगा के प्रमुख बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है।

शहर के प्रमुख कारोबारी इलाकों में सोने, चांदी, फैंसी, मोती, महाकाल और ब्रेसलेट राखियों की विस्तृत शृंखला दुकानों पर सज चुकी है।

लहेरियासराय, चट्टी चौक, बाकरगंज, दरभंगा टावर और दोनार समेत प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ने से व्यापारियों में काफी उत्साह है।

ब्रेसलेट राखियों का क्रेज

इस सीजन में बहनों के बीच ब्रेसलेट मॉडल की राखियां सबसे पहली पसंद बनी हुई हैं। स्टाइलिश और आधुनिक डिजाइन वाली इन ब्रेसलेट राखियों की कीमत 30 रुपये से लेकर 800 रुपये तक उपलब्ध है। त्योहार बीत जाने के बाद भी हाथ में पहने रखने की सुविधा के कारण युवतियां इन्हें सर्वाधिक तरजीह दे रही हैं।

बच्चों की पसंदीदा वेरायटी छोटे बच्चों को लुभाने के लिए बाजार में लाइट वाली घड़ी, चश्मा, कैमरा और पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां पेश की गई हैं। डोरेमोन, छोटा भीम, स्पाइडरमैन और मोटू पतलू डिजाइन वाली ये राखियां 20 से 200 रुपये के बजट में खूब बिक रही हैं। बटन दबाने पर जलने वाली मल्टीकलर लाइट और आकर्षक घड़ियों को बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। सोने चांदी की मांग परंपरा और शुभता के प्रतीक के तौर पर सोने और चांदी की कीमती राखियों की मांग में भी इस वर्ष उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सराफा बाजार में चांदी की राखियां 2500 से 10 हजार रुपये तक, जबकि सोने की राखियां 8 हजार से 80 हजार रुपये तक बिक रही हैं।

स्वर्ण व्यवसायी रजनीश कुमार बबलू के अनुसार इस बार ग्राहकों ने अपनी पसंद के डिजाइन पहले से ऑर्डर देकर भी तैयार करवाए हैं। गुणवत्ता पर विशेष जोर दुकानदार आशीष चौधरी ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में भी ग्राहक दुकानों पर आकर वैरायटी और फिनिशिंग देखकर ही खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि कीमतों में 10 से 15 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस बार इको-फ्रेंडली और उच्च गुणवत्ता वाले मैटेरियल का खास ध्यान रखा गया है।