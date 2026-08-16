दरभंगा में रेलवे ट्रैक पर दौड़ा मानसिक रूप से बीमार अधेड़, लाल गमछा दिखाकर रोकी इंटरसिटी

संवाद सहयोगी, दरभंगा। Darbhanga Railway Track Incident: दरभंगा-लहेरियासराय रेलखंड पर रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इलाज के लिए दरभंगा लाया जा रहा मानसिक रूप से बीमार अधेड़ अचानक टेंपो से कूदकर रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया।

सामने से आ रही आरा-जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस को देखकर स्वजन ने लाल गमछा लहराकर चालक को रुकने का संकेत दिया। चालक ने तत्परता दिखाते हुए ट्रेन रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

मधुबनी जिले के जयनगर प्रखंड के देवधा थाना क्षेत्र निवासी गोपाल महतो को स्वजन मानसिक उपचार के लिए दरभंगा के दोनार स्थित चिकित्सक के पास ला रहे थे।

स्वजन उसे स्कार्पियो से दरभंगा ला रहे थे, इसी दौरान केवटी थाना क्षेत्र में स्कार्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद गोपाल को टेंपो से चिकित्सक के पास ले जाने का निर्णय लिया गया।

बेंता थाना क्षेत्र के अललपट्टी चौक के समीप पहुंचते ही गोपाल अचानक टेंपो से कूदकर भागने लगा। उसने राहगीरों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और कई लोगों को दांत काटकर भी घायल कर दिया। लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भागते हुए रेलवे ट्रैक की ओर चला गया।

दौड़ते हुए गोपाल दरभंगा-लहेरियासराय के बीच रेलवे फाटक संख्या 24/25 के समीप किलोमीटर संख्या 35/23 पर पहुंच गया। इसी दौरान सामने से ट्रेन आती दिखाई दी। खतरा भांपकर पीछे से आ रहे स्वजन ने लाल गमछा लहराकर ट्रेन चालक को रुकने का संकेत दिया, जिसके बाद चालक ने तत्काल ट्रेन रोक दी। ट्रेन रुकने के बाद भी गोपाल का उग्र व्यवहार जारी रहा। उसने ट्रेन में बैठे यात्रियों की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। गोपाल की पत्नी भी उसे रोकने के लिए पीछे-पीछे पहुंचीं, लेकिन उसने उन पर भी पत्थर से हमला कर दिया।

सिर में गंभीर चोट लगने के बाद गोपाल की पत्नी को स्वजन तत्काल डीएमसीएच ले गए, जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति गंभीर बताई है। गोपाल को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहे कई स्थानीय लोगों पर भी उसने हमला कर दिया, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बेंता थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। रेलवे नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने के बाद दरभंगा से आरपीएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस, आरपीएफ और स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद गोपाल को रेलवे ट्रैक से हटाकर पकड़ लिया। काबू में आने के बाद उसे हाथ में हथकड़ी लगाकर और रस्सी से बांधकर ठेले पर लिटाया गया।

इसके बाद पुलिस की निगरानी में गोपाल को डीएमसीएच ले जाकर उपचार कराया गया। बाद में घर से पहुंचे स्वजन उसे स्कार्पियो से वापस ले गए। परिजनों के अनुसार, गोपाल को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाया गया है।

स्वजन ने बताया कि करीब 10 वर्ष पूर्व भी गोपाल की मानसिक स्थिति खराब हुई थी। उस समय उसका उपचार कराया गया था। दवा नहीं लेने पर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और वह असामान्य व्यवहार करने लगता है।

घटना के कारण रेल परिचालन भी कुछ देर प्रभावित रहा। समस्तीपुर की ओर से जयनगर जा रही आरा-जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस संख्या 13226 करीब पांच मिनट तक रुकी रही। आरपीएफ इंस्पेक्टर इंचार्ज पुखराज मीणा ने बताया कि घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है।