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    तपती गर्मी में बिजली का झटका, बार-बार कटौती से दरभंगा में बढ़ रही लोगों की बेचैनी

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 06:18 PM (IST)

    तपती गर्मी के बीच दरभंगा शहरी क्षेत्र में बिजली की अनियंत्रित कटौती से लोग परेशान हैं। जर्जर तारों, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों और लोकल फाल्ट के कारण पानी ...और पढ़ें

    इस मैटर पर प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    इस मैटर पर प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    HighLights

    1. दरभंगा में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली कटौती बढ़ी।

    2. पानी, व्यापार और पढ़ाई पर बुरा असर।

    3. जर्जर तार, ओवरलोड ट्रांसफार्मर कटौती के मुख्य कारण।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, वैसे-वैसे दरभंगा शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए बिजली की अनियंत्रित कटौती एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आने लगी है।

    भीषण गर्मी और तीखी धूप की दस्तक के साथ ही शहर के दर्जनों इलाकों में घंटों पावर कट का सिलसिला शुरू हो चुका है, इससे उपभोक्ता बुरी तरह बेहाल हैं। पिछले तीन चार दिनों से बिजली की इस अनियमित कटौती की सबसे ज्यादा मार शहर के मिर्जापुर, बंगाली टोला, शाहगंज, बेता, रामानंदपथ और उर्दू बाजार जैसे प्रमुख रिहायशी इलाकों पर पड़ रही है।

    इसके अलावा लहेरियासराय, टावर चौक, किलाघाट, बाकरगंज, कादिराबाद, कटहलबाड़ी, दोनार, पंडासराय और लनामवि परिसर से सटे 10-15 अन्य मोहल्लों में भी स्थिति बेहद खराब है। इन इलाकों में हर आधे-एक घंटे पर ट्रिपिंग हो रही है।

    उपभोक्ताओं ने कहा कि सबसे अधिक परेशानी रात के समय झेलनी पड़ती है। प्रत्येक आधे-एक घंटे में बिजली कुछ समय के लिए कट जाती है। बता दें कि इन दिनों शहर में लगभग 90 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है और वर्तमान में इतनी ही खपत भी दर्ज हो रही है।

    तकनीकी रूप से आपूर्ति और मांग का संतुलन बराबर होने के बावजूद उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली नहीं रहने से मिर्जापुर और बेता जैसे घने इलाकों में पानी की मोटरें नहीं चल पा रही हैं, जिससे पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

    लहेरियासराय और दरभंगा टावर के बाजारों में दुकानदारों का व्यापार ठप हो रहा है। विश्वविद्यालय क्षेत्र में रहने वाले छात्रों की पढ़ाई पर इस कटौती का सीधा असर पड़ रहा है।

    वहीं शिक्षा विभाग समेत कई सरकारी कार्यालयों में भी बिजली गुल रहने से जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि 90 मेगावाट की आपूर्ति मिलने के बावजूद जर्जर तारों, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों और लोकल फाल्ट के कारण बार-बार ट्रिपिंग होती है। शहरी क्षेत्र में कई जगहों पर फीडर में लोड बढ़ते ही ट्रांसफार्मर जवाब दे जाते हैं, जिन्हें ठीक करने में घंटों का समय लगता है।

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    33 केवीए ब्रेकडाउन होने के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ देर के लिए बाधित हो गई थी। जिसे बहाल कर लिया गया है। उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति की जा रही है।

    विकास कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, दरभंगा शहरी।