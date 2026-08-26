दरभंगा पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, एसएसपी ने 13 दारोगा का किया तबादला, लिस्ट जारी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga Police Transfer: दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न थानों और इकाइयों में पदस्थापित 13 दारोगा का तबादला कर दिया है।

इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सभी स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों को अविलंब नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। पुलिस केंद्र में पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे चार दारोगा को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन्हें मिली थानों में तैनाती प्रतीक्षारत अधिकारियों में अब्दुल हकीम कमाली को बहेड़ा थाना, विनीता कुमारी को सदर थाना, रविंद्र भारती को सिमरी थाना और रणधीर कुमार को सकतपुर थाना में पदस्थापित किया गया है। वहीं बहेड़ा थाना में तैनात दारोगा प्रियंका कुमारी को केवटी थाना भेजा गया है। सहायक अवर निरीक्षक रिया सिन्हा को बड़गांव थाना में नई तैनाती दी गई है। कई थानों के बदले दारोगा सदर थाना की दारोगा शिवानी सिंह को फेकला थाना और ज्योति कुमारी को जमालपुर थाना भेजा गया है। बहादुरपुर थाना की कमल कुमारी को पतोर थाना में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा दरभंगा हवाई अड्डा सुरक्षा से विद्यानंद साफी को बहेड़ा थाना स्थानांतरित किया गया है।