दरभंगा में अब सिलेंडर ढोने का झंझट होगा खत्म, घरों में पहुंचेगी पाइप वाली गैस

जागरण संवाददाता, दरभंगा। रसोई गैस के लिए सिलेंडर बुक कराने, उसके पहुंचने का इंतजार करने और भारी सिलेंडर घर तक ले जाने की परेशानी जल्द ही बीते दिनों की बात हो सकती है।

दरभंगा में घर-घर पाइप से प्राकृतिक गैस पहुंचाने की परियोजना को अब गति देने की तैयारी है। एक लाख लोगों ने पाइप्ड गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, जबकि करीब 50 हजार घरों में कनेक्शन का काम पूरा भी हो चुका है। बचे घरों तक भी जल्द गैस पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

मंत्रालय स्तर पर हुई समीक्षा सिटी गैस वितरण परियोजना को शीघ्र पूरा कराने को लेकर सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डा. गोपाल जी ठाकुर ने गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दिल्ली स्थित मंत्रालय में मुलाकात की।

बैठक में दरभंगा समेत पांच जिलों में चल रही गैस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिए जाने की जानकारी सांसद ने विज्ञप्ति जारी कर दी। 3,638 करोड़ की परियोजना दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी और शिवहर में कुल 3,638 करोड़ रुपये की लागत से सिटी गैस वितरण परियोजना पर काम चल रहा है। इसके तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क, सिटी गेट स्टेशन, सीएनजी स्टेशन और घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जा रही है।

1200 किमी पाइपलाइन का काम अंतिम चरण में दरभंगा-बहेड़ी तक 74 किलोमीटर अतिरिक्त स्टील पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। गैस आपूर्ति के लिए 120 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन और 1200 किलोमीटर एमडीपीआई पाइपलाइन बिछाने का काम अंतिम चरण में बताया गया है। इससे शहर और आसपास के क्षेत्रों में घरों तक गैस आपूर्ति का नेटवर्क और मजबूत होगा।

50 सीएनजी स्टेशन बनाने का लक्ष्य पांच जिलों की परियोजना में 50 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद ने दरभंगा में सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने तथा प्रमुख मार्गों, शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों और परिवहन केंद्रों को सीएनजी सुविधा से जोड़ने पर जोर दिया।