दरभंगा से दुबई जाने से पहले खुली ‘शर्तों’ की पोल, पासपोर्ट लौटाने से इनकार पर कंपनी कार्यालय में हंगामा

संवाद सहयोगी, दरभंगा । शर्तों में हेराफेरी कर विदेश में नौकरी के लिए भेजने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने मंगलवार को मब्बी गेहूंमी स्थित कंपनी के कार्यालय में जमकर हंगामा किया। युवक विदेश जाने की इरादा बदलने के बाद अपना पासपोर्ट वापस लेने कार्यालय पहुंचा था।

आरोप है कि कंपनी के कर्मचारियों ने पासपोर्ट लौटाने से इन्कार कर दिया और उसे धमकाने लगे। इसके बाद युवक ने अपने संबंधी को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद कार्यालय के एक कर्मचारी ने उसके संबंधी के साथ भी गाली-गलौच और धमकी दी।

बताया जाता है कि यहां लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर भेजने का काम किया जाता है। पासपोर्ट वापस नहीं मिलने पर पीड़ित ने कार्यालय के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। करीब 30 मिनट तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामा की सूचना मिलने पर मब्बी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस कंपनी के एक कर्मी को हिरासत में लेकर पूछताछ और आवश्यक दस्तावेजों की जांच के लिए थाने ले गई।

दस्तावेजों को लेकर भी उठे सवाल जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कंपनी का कार्यालय काफी समय से कमतौल थाना क्षेत्र के बरियौल के पते पर पंजीकृत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मब्बी थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने कार्यालय प्रबंधक को फटकार लगाई और मब्बी थाना क्षेत्र में संचालित कार्यालय से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा।

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पीड़ित युवक शीशो पश्चिमी निवासी मो. इरशाद खां ने बताया कि उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के माध्यम से कंपनी और उसके कार्यालय की जानकारी मिली थी। विदेश में नौकरी करने की योजना लेकर यहां पहुंचा था। उसके अनुसार, नौ अगस्त को दो दर्जन से अधिक युवकों के साथ उसका इंटरव्यू हुआ था। इरशाद के मुताबिक, कंपनी के एजेंट ने उसे बताया था कि आठ घंटे काम करने पर उसे 1600 से 1700 दिरहम वेतन मिलेगा। साथ ही कंपनी की ओर से भोजन और रहने की व्यवस्था भी की जाएगी।

इस शर्त पर वह विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। बाद में उसे पता चला कि उससे 10 घंटे काम कराया जाएगा और खाने-पीने तथा रहने का खर्च भी उसे स्वयं उठाना होगा। आरोप है कि स्थायी वीजा के बजाय उसे चालू वीजा पर दुबई भेजने की तैयारी की जा रही थी। विदेश में नौकरी के नाम पर फंसने की आशंका से उसने विदेश जाने का फैसला बदलकर घर पर ही रोजगार तलाशने का निर्णय लिया।

इरशाद ने बताया कि पुलिस के पहुंचने के बाद उसे कार्यालय से पासपोर्ट वापस मिला। जबकि इससे पहले कार्यालय कर्मियों की ओर से उसे बताया गया था कि उसका पासपोर्ट मुजफ्फरपुर भेज दिया गया है। कई कंपनियों के सक्रिय होने का आरोप स्थानीय लोगों का कहना है कि मब्बी थाना क्षेत्र में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कई कंपनियां सक्रिय हैं। आरोप है कि इनके एजेंट बाइक आदि से इलाके में घूम-घूमकर युवाओं को विदेश में नौकरी और बेहतर कमाई के सपने दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं। इसके बाद युवाओं को विदेश भेजकर परेशानी में डाल दिया जाता है।