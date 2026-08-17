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दरभंगा में कट्टा लेकर चाचा का बकाया वसूलने आया भतीजा, पार्सल के बहाने बुलाकर कट्टा दिखाया

By Mukesh Srivastava Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:30 PM (IST)

दरभंगा में चाचा का बकाया वसूलने आए भतीजे शशि आनंद को पुलिस ने कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसने पार्सल के बहाने बुलाकर धनराज प्रसाद साह से जबरन पैसे निकाले और धमकाया।

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार।

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार।

HighLights

  1. बकाया वसूलने आए भतीजे को पुलिस ने दबोचा।

  2. आरोपी शशि आनंद के पास से एक कट्टा जब्त।

  3. पार्सल के बहाने बुलाकर की गई थी वसूली।

जागरण संवाददाता, दरभंगा । कोतवाली थानाक्षेत्र में कट्टा लेकर चाचा का बकाया रुपये वसूलना भतीजे को महंगा पड़ गया। पुलिस ने लहेरियासराय थानाक्षेत्र के मौलागंज निवासी शशि आनंद को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने उसके पास से एक कट्टा जब्त किया है। उसका दो दोस्त बाइक के साथ फरार हो गया। नगर थानाक्षेत्र के शुभंकरपुर निवासी धनराज प्रसाद साह ने बताया कि शुभंकरपुर दुल्हन मंदिर स्थित मोहल्ला में रहने वाले प्रो. अजय आनंद से उन्होंने 60 हजार रुपये उधार लिए थे।

उनकी बालू-गिट्टी की दुकान थी जो बीच में बंद हो गई थी। हाथ और पैर भी टूट गए थे। पुत्री की शादी करने की वजह से वह कर्ज वापस नहीं कर पाए। इसी बात से अजय आनंद नाराज थे।

रविवार को अनजान नंबर से फोन आया। बताया गया कि उनके नाम से पार्सल आया है। इसे लेने के लिए उन्हें नाका नंबर पांच अथवा भटियारीसराय आना होगा।

धनराज प्रसाद साह ने कहा कि मैंने कोई आर्डर नहीं दिया है। इसके बाद बताया कि आकर देख लीजिए, पार्सल आपके नाम से है। 11 सौ रुपये का है, इसके अंदर कुछ कागजात लग रहा है। वे शाम साढे पांच बजे कोतवाली थानाक्षेत्र के मारवाड़ी कालेज के मेन गेट पर पहुंचे। काल बैक करने पर 15 मिनट बाद एक बाइक से तीन युवक पहुंचे।

आते ही उन्होंने कालर पकड़ लिया और कहने लगे मेरे चाचा का बकाया रुपये क्यों नहीं दे रहो हो, बाइक छीनने की भी कोशिश की। फिर जेब को चेक किया और करीब चार हजार रुपये जेब से निकाल लिए।

पहले दोनार की ओर जबरन ले जाने की कोशिश की। फिर एक चाय दुकान पर ले गए। वहां से किसी तरह सड़क पर पहुंचे। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच गई और एक को दबोच लिया। थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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