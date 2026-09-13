दरभंगा से मुंबई की उड़ान छठे दिन भी रद, यात्रियों की मुश्किलें कब होंगी आसान
स्पाइसजेट की मुंबई-दरभंगा उड़ान लगातार छठे दिन भी रद रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट भी देरी से पहुंची।
HighLights
मुंबई-दरभंगा स्पाइसजेट उड़ान लगातार छठे दिन रद हुई।
दिल्ली से दरभंगा की स्पाइसजेट फ्लाइट भी देरी से पहुंची।
यात्री उड़ानों में नियमितता और स्थायी समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।
संवाद सहयोगी, दरभंगा। मुंबई जाने-आने वाले यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। स्पाइसजेट की मुंबई-दरभंगा फ्लाइट लगातार छठे दिन भी रद रही।
वहीं दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट भी निर्धारित समय से करीब पौने दो घंटे देर से पहुंची। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
पहले से दी गई थी सूचना
मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी 115 रविवार को भी शेड्यूल में रद रही। विमानन कंपनी ने यात्रियों को फ्लाइट रद होने की सूचना पहले ही दे दी थी। लगातार छह दिनों से फ्लाइट रद होने से मुंबई रूट के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।
दिल्ली की फ्लाइट भी विलंबित
दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी 495 भी निर्धारित समय से एक घंटा 50 मिनट विलंब से पहुंची। फ्लाइट को दोपहर 3:20 बजे पहुंचना था, लेकिन यह शाम 5:10 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंची। इससे दिल्ली और दरभंगा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हुई।
12 विमानों का हुआ आवागमन
जानकारी के अनुसार, रविवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच 12 विमानों का आवागमन हुआ। इनमें अकासा, इंडिगो और स्पाइसजेट की उड़ानें शामिल थीं। मुंबई की इंडिगो फ्लाइट निर्धारित समय से 15 मिनट विलंब से पहुंची।
कई उड़ानें समय से पहले पहुंचीं
दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 बजे से 20 मिनट पहले पहुंची। बेंगलुरु से आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1513 भी निर्धारित समय 12:10 बजे से 23 मिनट पहले पहुंच गई।
हैदराबाद से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:20 बजे से 17 मिनट पहले पहुंची। दिल्ली से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 भी निर्धारित समय तीन बजे से 14 मिनट पहले दरभंगा पहुंच गई।
यात्रियों को स्थायी समाधान की उम्मीद
मुंबई की फ्लाइट लगातार रद होने और दिल्ली की उड़ान में देरी से यात्रियों के सामने समय पर यात्रा पूरी करने की चुनौती बनी हुई है। यात्रियों की उम्मीद है कि विमानन कंपनी उड़ानों के संचालन में नियमितता लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी, ताकि बार-बार होने वाली परेशानी से राहत मिल सके।