दरभंगा विधान परिषद चुनाव: शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए कल मतदान, बिना आधार कार्ड नहीं डाल सकेंगे वोट

संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान। विधान परिषद के दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तैयारी कुशेश्वरस्थान एवं कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड में पूरी कर ली गई है। मतदान सुबह आठ बजे से शुरू होकर शाम चार बजे तक चलेगा। यह जानकारी एसडीओ शशांक राज ने दी।

उन्होंने बताया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दोनों प्रखंडों के बीडीओ कार्यालय स्थित प्रकोष्ठ में मतदान केंद्र बनाया गया है। वहीं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता संबंधित सीओ कार्यालय के प्रकोष्ठ में मतदान करेंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। कुशेश्वरस्थान प्रखंड में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 30 तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 12 तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 479 मतदाता मतदान करेंगे।

एसडीओ ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रशासन की ओर से मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।