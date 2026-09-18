Darbhanga News : कागज पर नहीं, खेतों में चाहिए पानी, विधायक बोले-किसानों को परेशान किया तो अधिकारी होंगे जवाबदेह

संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। नलकूपों की बदहाल व्यवस्था और विभागीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में जमकर सवाल उठे।

विधायक प्रो. विनय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि किसानों को नलकूप के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसकी जिम्मेदारी विभाग की है।

शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे। सहायक अभियंता मीनाक्षी भारती ने विधायक को बताया कि बेनीपुर में 50 राजकीय नलकूप एवं 21 उद्वह सिंचाई योजनाएं स्थापित हैं। इनमें 10 राजकीय नलकूप विद्युत समस्या के कारण बंद हैं, जबकि चार नलकूपों में मरम्मत कार्य चल रहा है।

विभाग के अनुसार वर्तमान में 46 नलकूप किसानों के खेतों की सिंचाई में कार्यरत हैं। इनमें 36 राजकीय नलकूप और 10 उद्वह सिंचाई योजना के नलकूप शामिल हैं। विद्युत समस्या से प्रभावित नलकूपों में लवानी, ब्रह्मपट्टी, सज्जनपुरा, मलौल, माधोपुर, बेनीपुर, डखराम, महिनाम सहित अन्य स्थानों के नलकूप बताए गए। हालांकि, बैठक में मौजूद विद्युत विभाग के सहायक अभियंता मोनेलाल ने इस आंकड़े पर प्रतिवाद करते हुए कहा कि 10 में से छह नलकूपों में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बहाल है। शेष नलकूपों की समस्या भी 25 सितंबर से पहले दूर कर ली जाएगी। विधायक ने किसानों की सिंचाई सुविधा को मजबूत करने के लिए जीवछ नदी में नारबांध और महिनाम में चेक डैम निर्माण की दिशा में तत्काल पहल करने का निर्देश दिया।