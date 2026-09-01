दरभंगा में पत्नी को पीटा, मोबाइल फोड़ा... फिर कमरे में बंद होकर फंदे से लटक गया पति

संवाद सहयोगी, दरभंगा। पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि कुछ ही देर में परिवार में मातम पसर गया। पहले पत्नी को फोन कर घर बुलाया, रास्ते में उसके साथ मारपीट की और फिर उसे घर के बाहर छोड़कर खुद कमरे में बंद हो गया।

अनहोनी की आशंका पर पत्नी ने डायल-112 को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा तो युवक पंखे से साड़ी के सहारे फंदे पर लटका मिला। घटना बिरौल थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में सोमवार देर रात की है।

पेटीएम पर रुपये भेजने को लेकर हुआ विवाद मृतक की पहचान स्व. सुखनंदन सहनी के पुत्र रघुवर कुमार सहनी के रूप में हुई है। रघुवर की पत्नी रिंकू कुमारी ने पोस्टमार्टम हाउस में बताया कि वे लोग सपरिवार लहेरियासराय के खाजासराय मोहल्ले में किराए के मकान में रहते हैं। रक्षाबंधन को लेकर वह पति के साथ अपने मायके बैरकपुर गांव गई थी।

सोमवार को रघुवर अपने बंद पड़े घर कमलपुर गांव के वार्ड 13 चला गया। दोपहर करीब तीन बजे उसने फोन कर पेटीएम पर एक हजार रुपये भेजने को कहा। रिंकू ने पैसे नहीं होने की बात कहते हुए सात सौ रुपये भेजने की बात कही। इसके बाद उसने पांच-पांच सौ रुपये दो बार में भेजे।

फोन पर विवाद के बाद तोड़ दिया मोबाइल रुपये भेजने के करीब एक घंटे बाद दोनों के बीच फोन पर विवाद हो गया। आरोप है कि गुस्से में रघुवर ने मोबाइल तोड़ दिया। इसके बाद पत्नी को मायके से कमलपुर स्थित ससुराल आने को कहा।

रात होने और चार बच्चों के साथ अकेले आने में असमर्थता जताने के बावजूद वह नहीं माना। दोनों के बीच रास्ते में मिलने की बात तय हुई। रिंकू बच्चों को मायके में छोड़कर अकेले ससुराल की ओर चल पड़ी। खेत में मिला पति, पत्नी से की मारपीट रिंकू के अनुसार, ससुराल से कुछ दूर पहले रघुवर खेत में बैठा मिला। वहां उसने पत्नी के साथ मारपीट की और उसे अपने साथ कमलपुर स्थित घर ले आया। घर पहुंचने के बाद रघुवर ने पत्नी को बाहर छोड़ दिया और खुद कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया।

डायल-112 पहुंची तो सामने आया खौफनाक मंजर अनहोनी की आशंका में रिंकू ने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर रघुवर पंखे से साड़ी के सहारे फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।