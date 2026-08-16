दरभंगा के मखाने की दुबई में महकेगी खुशबू, चार टन की पहली बड़ी खेप रवाना

संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। बिहार के दरभंगा जिले के बेनीपुर से निकला मखाना अब देश की सीमाएं पार कर दुबई तक पहुंचेगा। धरौड़ा क्षेत्र में तैयार चार मीट्रिक टन मखाना रविवार को दुबई के लिए रवाना किया गया। स्थानीय किसानों और कारोबारियों के लिए यह सिर्फ मखाने की खेप नहीं, बल्कि उनके उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलने की बड़ी उपलब्धि है।

धरौड़ा से रवाना हुआ ट्रक धरौड़ा से चार मीट्रिक टन मखाना लेकर बंद ट्रक को रूपेश कुमार झा, भोलानाथ झा एवं अमिताभ सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही बेनीपुर के मखाना कारोबार के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ।

पहले कोलकाता, फिर दुबई संचालक ने बताया कि मखाने की खेप को पहले कोलकाता भेजा गया है। वहां से इसे जहाज के माध्यम से दुबई के जावेद अली एयरपोर्ट भेजा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार तक मखाने के पहुंचने से स्थानीय उत्पादकों में भी उत्साह है।

स्वाद के साथ बढ़ी पहचान बेनीपुर के धरौड़ा क्षेत्र में तैयार होने वाले मखाने की मांग अब बिहार और देश के दूसरे हिस्सों तक ही सीमित नहीं है। विदेश में इसकी मांग बढ़ना स्थानीय उत्पाद की गुणवत्ता और बढ़ती पहचान को दर्शाता है।

किसानों को मिलेगा बड़ा बाजार मखाने की विदेश में मांग बढ़ने से स्थानीय किसानों और उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है। इससे कारोबार का दायरा बढ़ेगा और मखाना उत्पादन से जुड़े लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं।