Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दरभंगा के मखाने की दुबई में महकेगी खुशबू, चार टन की पहली बड़ी खेप रवाना

By Laltuna Jha Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Sun, 16 Aug 2026 07:20 PM (IST)

बिहार के दरभंगा जिले के बेनीपुर से चार मीट्रिक टन मखाना दुबई के लिए रवाना किया गया है। यह स्थानीय किसानों और कारोबारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने की एक बड़ी उपलब्धि है।

दरभंगा से बंद ट्रक किया गया रवाना। जागरण

दरभंगा से बंद ट्रक किया गया रवाना। जागरण

HighLights

  1. बेनीपुर से चार टन मखाना दुबई के लिए रवाना।

  2. स्थानीय किसानों को मिला अंतरराष्ट्रीय बाजार का अवसर।

  3. मखाना कारोबार से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे।

संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। बिहार के दरभंगा जिले के बेनीपुर से निकला मखाना अब देश की सीमाएं पार कर दुबई तक पहुंचेगा। धरौड़ा क्षेत्र में तैयार चार मीट्रिक टन मखाना रविवार को दुबई के लिए रवाना किया गया। स्थानीय किसानों और कारोबारियों के लिए यह सिर्फ मखाने की खेप नहीं, बल्कि उनके उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार मिलने की बड़ी उपलब्धि है।

धरौड़ा से रवाना हुआ ट्रक

धरौड़ा से चार मीट्रिक टन मखाना लेकर बंद ट्रक को रूपेश कुमार झा, भोलानाथ झा एवं अमिताभ सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही बेनीपुर के मखाना कारोबार के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ।

पहले कोलकाता, फिर दुबई

संचालक ने बताया कि मखाने की खेप को पहले कोलकाता भेजा गया है। वहां से इसे जहाज के माध्यम से दुबई के जावेद अली एयरपोर्ट भेजा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार तक मखाने के पहुंचने से स्थानीय उत्पादकों में भी उत्साह है।

स्वाद के साथ बढ़ी पहचान

बेनीपुर के धरौड़ा क्षेत्र में तैयार होने वाले मखाने की मांग अब बिहार और देश के दूसरे हिस्सों तक ही सीमित नहीं है। विदेश में इसकी मांग बढ़ना स्थानीय उत्पाद की गुणवत्ता और बढ़ती पहचान को दर्शाता है।

किसानों को मिलेगा बड़ा बाजार

मखाने की विदेश में मांग बढ़ने से स्थानीय किसानों और उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद है। इससे कारोबार का दायरा बढ़ेगा और मखाना उत्पादन से जुड़े लोगों को बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे

मखाना कारोबार के विस्तार का असर केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग, परिवहन और निर्यात से जुड़े कामों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने दुबई को भेजी गई इस खेप को बेनीपुर के मखाना कारोबार के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।