दरभंगा में मखाना किसानों के लिए शानदार पहल, अधिक से अधिक उत्पादकों को मिलेगा जीआई टैग का लाभ
दरभंगा में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मखाना उत्पादकों की समस्याओं और निर्यात बढ़ाने पर चर्चा हुई। संयुक्त सचिव साकेत कुमार ने मखाना के लिए जीआई टैग को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन व गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया।
HighLights
मखाना उत्पादकों की समस्याओं और निर्यात बढ़ाने पर समीक्षा बैठक।
जीआई टैग से अधिक मखाना उत्पादकों को जोड़ने पर बल।
दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो सुविधा व पैक हाउस का सुझाव।
जागरण संवाददाता, दरभंगा । प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के सफल क्रियान्वयन एवं जिले में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव साकेत कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर सभागार में समीक्षा बैठक हुई।
संयुक्त सचिव साकेत कुमार ने मखाना उत्पादकों एवं एक्सपोर्टरों से मखाना के निर्यात के दौरान आने वाली समस्याओं, गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों तथा अन्य आवश्यकताओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया।
उन्होंने अधिक से अधिक मखाना उत्पादकों को जीआइ टैग से जोड़ने की आवश्यकता बताई। मखाना की विशिष्ट पहचान एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जीआई टैग का व्यापक उपयोग किया जाना चाहिए। एपीडा की पहल के माध्यम से बिहार से मखाना के निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने पर बल दिया।
कहा कि मखाना को देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भेजा जा रहा है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप मखाना के उत्पादन, गुणवत्ता, पैकेजिंग, प्रसंस्करण एवं निर्यात की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
मखाना उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने के लिए उत्पत्ति प्रमाण-पत्र महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से दूसरे देशों में मखाना की जांच के दौरान उसके मूल स्थान एवं उत्पाद की पहचान आसानी से सुनिश्चित की जा सकती है।
डीएम कौशल कुमार ने एक्सपोर्टरों को मखाना की गुणवत्ता पर विशेष रूप से कार्य करने का निर्देश दिया। बताया कि मखाना विकास योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष जिले के 890 किसानों ने लाभ प्राप्त किया है।
मखाना अनुसंधान केंद्र के पदाधिकारी ने बताया कि पिछले दो वर्षों में लगभग 5,000 किसानों को मखाना की खेती के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मखाना एक्सपोर्टरों ने दरभंगा एयरपोर्ट से कार्गो सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया, ताकि जिले से मखाना को देश-विदेश के विभिन्न बाजारों तक शीघ्रता से पहुंचाया जा सके।
इसके अतिरिक्त मखाना के भंडारण, प्रसंस्करण एवं निर्यात को सुगम बनाने के लिए पैक हाउस की व्यवस्था विकसित करने का भी सुझाव दिया। बैठक में सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, विष्णु कांत, डा. सीवी सिंह, उप विकास आयुक्त स्वप्निल, जिला कृषि पदाधिकारी डा. सिद्धार्थ आदि शामिल हुए।