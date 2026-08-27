Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दरभंगा में प्लाट सत्यापन 31 अगस्त से, जमीन मालिक अभी जुटा लें जरूरी कागजात

By Arun Kumar Pathak Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Thu, 27 Aug 2026 11:51 AM (IST)

दरभंगा में विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत 31 अगस्त से रतनपुर अभिमान राजस्व ग्राम में प्लाट सत्यापन शुरू होगा। जमीन मालिकों को अपने सभी आवश्यक कागजात तैयार रखने की सलाह दी गई है ताकि सत्यापन के दौरान कोई परेशानी न हो।

आगामी 31 अगस्त से जाले के रतनपुर से स्थलीय सर्वे शुरू होने को लेकर सर्वे कर्मियों द्वारा ग्रामसभा का दृश्य। फोटो श्रोत मुखिया पति

आगामी 31 अगस्त से जाले के रतनपुर से स्थलीय सर्वे शुरू होने को लेकर सर्वे कर्मियों द्वारा ग्रामसभा का दृश्य। फोटो श्रोत मुखिया पति 

HighLights

  1. 31 अगस्त से रतनपुर अभिमान में प्लाट सत्यापन शुरू होगा।

  2. जमीन मालिक खतियान, रसीद जैसे जरूरी कागजात तैयार रखें।

  3. सर्वेक्षण का लक्ष्य भूमि स्वामित्व विवरण नए अभिलेख में दर्ज करना।

संवाद सहयोगी, जाले (दरभंगा)। आपकी जमीन का खेसरा, रकबा और स्वामित्व अभिलेख में सही दर्ज है या नहीं, इसकी जांच अब शुरू होने जा रही है। विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत 31 अगस्त से रतनपुर अभिमान राजस्व ग्राम में खेसरा नंबर एक से क्रमवार प्लाट सत्यापन किया जाएगा।

ऐसे में जमीन मालिकों के लिए जरूरी है कि वे सत्यापन की तिथि से पहले अपने सभी कागजात तैयार रखें, ताकि मौके पर किसी तरह की परेशानी न हो।

ग्राम सभा में दी गई जानकारी

रतनपुर पंचायत भवन परिसर में बुधवार को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत ग्राम सभा आयोजित की गई। अध्यक्षता उपमुखिया कन्हैया कुमार झा ने की। इसमें ग्रामीणों को विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया, प्लाट सत्यापन और जमीन से संबंधित जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी गई।

31 से खेसरा वार सत्यापन

सर्वेक्षण कार्य में लगे अमीन गोपाल कुमार ने बताया कि 31 अगस्त से खेसरा नंबर एक से किश्तवार प्लाट वेरिफिकेशन शुरू किया जाएगा। संबंधित खेसरा के जमीन मालिकों को सत्यापन के समय अपनी भूमि से जुड़े दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहना होगा। उन्होंने ग्रामीणों से पहले से कागजात तैयार रखने की अपील की।

ये कागजात रखें साथ

जमीन मालिकों को खतियान, अद्यतन राजस्व रसीद और एलपीसी सहित उपलब्ध अन्य संबंधित दस्तावेज साथ लाने होंगे। इन कागजात के आधार पर भूमि और स्वामित्व से जुड़े विवरण का सत्यापन किया जाएगा। पुश्तैनी या पैतृक जमीन के मामले में रैयतों को वंशावली, खतियान और राजस्व रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

विवाद या कमी हो तो दें सूचना

अमीन ने ग्रामीणों को सलाह दी कि अपने भूखंड से जुड़े दस्तावेजों की पहले ही जांच कर लें। कागजात में किसी प्रकार की कमी या जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद है तो समय रहते संबंधित कर्मियों को इसकी जानकारी दें। निर्धारित क्रम के अनुसार सत्यापन कार्य में सहयोग करने की अपील भी की गई।

अभिलेख में दर्ज होगा जमीन का पूरा ब्योरा

ग्राम सभा में बताया गया कि विशेष सर्वेक्षण का उद्देश्य भूमि के वास्तविक स्वरूप और स्वामित्व संबंधी विवरण को नए अभिलेख में दर्ज करना है। इसमें रैयत का नाम, खेसरा, रकबा और जमीन के स्वामित्व से जुड़े विवरण शामिल किए जाएंगे।

इससे भविष्य में भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में भी मदद मिलेगी। मौके पर पूर्व मुखिया गोपी कृष्ण ठाकुर, सरपंच पति नवीन कुमार ठाकुर सहित सभी वार्ड सदस्य और पंच मौजूद थे।