Darbhanga : जामुन के पेड़ से शुरू हुआ विवाद, घर में घुसकर लाठी-डंडे और लोहे के राड से हमला

संवाद सहयोगी, घनश्यामपुर (दरभंगा)। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के तुमौल गांव में एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। 30 अक्टूबर को हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता कामिनी देवी ने मंगलवार को थाने में आवेदन देकर आपबीती सुनाई।

पेड़ काटने से रोकना पड़ गया भारी आरोप है कि जामुन का पेड़ काटने से रोकना उन्हें भारी पड़ गया। देखते ही देखते गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी-डंडा, टंगारी और लोहे का रॉड लेकर उनके घर पर धावा बोल दिया।

पीड़िता के अनुसार, आरोपी गाली-गलौज करते हुए घर में घुस आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी।

भय का माहौल ऐसा बन गया कि परिवार के लोग सहम गए। कामिनी देवी का कहना है कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी और घर में रखे कीमती सामान को नुकसान पहुंचाया। गांव में शोर मचने के बावजूद दबंग बेखौफ होकर उत्पात मचाते रहे।

बेटे की पिटाई और लूट का आरोप हंगामे के दौरान जब कामिनी देवी का बेटा नीरज कुमार सिंह मां को बचाने आगे आया, तो हमलावरों का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। आरोप है कि नीरज की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

घायल नीरज दर्द से कराहता रहा और परिजन मदद के लिए इधर-उधर दौड़ते रहे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उनके गले से सोने की हनुमानी चेन छीन ली गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया और लोग सहमे रहे।