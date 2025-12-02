Darbhanga : जामुन के पेड़ से शुरू हुआ विवाद, घर में घुसकर लाठी-डंडे और लोहे के राड से हमला
दरभंगा में जामुन के पेड़ को लेकर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर लाठी-डंडों और लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे कई ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, घनश्यामपुर (दरभंगा)। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के तुमौल गांव में एक मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। 30 अक्टूबर को हुई इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता कामिनी देवी ने मंगलवार को थाने में आवेदन देकर आपबीती सुनाई।
पेड़ काटने से रोकना पड़ गया भारी
आरोप है कि जामुन का पेड़ काटने से रोकना उन्हें भारी पड़ गया। देखते ही देखते गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी-डंडा, टंगारी और लोहे का रॉड लेकर उनके घर पर धावा बोल दिया।
पीड़िता के अनुसार, आरोपी गाली-गलौज करते हुए घर में घुस आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी।
भय का माहौल ऐसा बन गया कि परिवार के लोग सहम गए। कामिनी देवी का कहना है कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी दी और घर में रखे कीमती सामान को नुकसान पहुंचाया। गांव में शोर मचने के बावजूद दबंग बेखौफ होकर उत्पात मचाते रहे।
बेटे की पिटाई और लूट का आरोप
हंगामे के दौरान जब कामिनी देवी का बेटा नीरज कुमार सिंह मां को बचाने आगे आया, तो हमलावरों का गुस्सा उस पर टूट पड़ा। आरोप है कि नीरज की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।
घायल नीरज दर्द से कराहता रहा और परिजन मदद के लिए इधर-उधर दौड़ते रहे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान उनके गले से सोने की हनुमानी चेन छीन ली गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया और लोग सहमे रहे।
इस पूरे मामले में कामिनी देवी के आवेदन पर पुलिस ने गांव के ही रंजीत सिंह, गौतम कुमार सिंह और अंकित कुमार सिंह को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।