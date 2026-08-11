दरभंगा को केंद्र की बड़ी सौगात, 241 करोड़ से विश्वस्तरीय बनेंगे रामनगर और बेनीपुर आईटीआई

जागरण संवाददाता, दरभंगा। मिथिला के युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण की राह अब और मजबूत होने वाली है। केंद्र सरकार ने पीएम सेतु योजना के तहत दरभंगा को बड़ी सौगात देते हुए रामनगर आइटीआइ और बेनीपुर सरकारी आइटीआइ को विश्वस्तरीय संस्थान के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है।

दोनों संस्थानों के विकास पर 241 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रामनगर आइटीआइ को हब और बेनीपुर आइटीआइ को स्पोक के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे दरभंगा के साथ पूरे मिथिला क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

दरभंगा को मिला हब का दर्जा पीएम सेतु योजना के तहत रामनगर आइटीआइ को हब आइटीआइ के रूप में चयनित किया गया है। इसके माध्यम से इसे मिथिला में कौशल विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

वहीं, बेनीपुर सरकारी आइटीआइ को स्पोक संस्थान के रूप में जोड़ा गया है। दोनों संस्थानों के बीच प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों का बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। आधुनिक लैब और तकनीक से होगा कायाकल्प सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डा. गोपालजी ठाकुर ने बताया कि दोनों संस्थानों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक लैब और नई तकनीक की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए 162 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। संस्थानों के विकास के लिए 121 करोड़ रुपये तथा उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि निर्गत की गई है।

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रोजगार के अवसरों को मिलेगी गति इस योजना से युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिल सकेगा। प्रशिक्षण के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। मिथिला क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवाओं का रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन होता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर बेहतर कौशल प्रशिक्षण की सुविधा रोजगार के नए रास्ते खोल सकती है। केंद्रीय मंत्री से मिलकर जताया आभार सांसद डा. गोपालजी ठाकुर ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात कर दरभंगा को पीएम सेतु योजना में शामिल किए जाने और दोनों आइटीआइ के विकास के लिए राशि स्वीकृत किए जाने पर आभार जताया। उन्होंने कहा कि योजना से मिथिला के युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा।