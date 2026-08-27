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दरभंगा में नवजात के चेहरे पर मां की आखिरी निशानी, नेत्रदान से दो जिंदगियों में भर गई रोशनी

By Pramod KumarEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Thu, 27 Aug 2026 04:18 PM (IST)

दरभंगा में प्रसव के बाद जयसवरिया लिल्हा के निधन पर उनके पति उदित लिल्हा ने हिम्मत दिखाते हुए उनकी आंखें ...और पढ़ें

जयसवरिया की सास मंजू लिल्हा को सम्मानित करतीं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की प्रांतीय अध्यक्ष, सचिव एवं जिला सचिव। (सौजन्य : स्वजन)

जयसवरिया की सास मंजू लिल्हा को सम्मानित करतीं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की प्रांतीय अध्यक्ष, सचिव एवं जिला सचिव। (सौजन्य : स्वजन)  

HighLights

  1. दरभंगा में प्रसव के बाद महिला जयसवरिया लिल्हा का निधन।

  2. पति उदित लिल्हा ने पत्नी की आंखें दान करने का फैसला किया।

  3. नेत्रदान से दो नेत्रहीन व्यक्तियों को मिला नया जीवन।

प्रमोद कुमार, कमतौल (दरभंगा)। बिहार के दरभंगा के कमतौल बाजार निवासी जयसवरिया लिल्हा को 30 मई, 2026 को प्रसव पीड़ा के बाद दरभंगा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) में भर्ती कराया गया था। शल्य चिकित्सा से उन्होंने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया।

स्वजन खुशियां मना रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रसव के कुछ ही घंटे बाद जयसवरिया की तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। जिस आंगन में खुशियां मननी थीं, वहां मातम छा गया। असहनीय दुख में भी सबसे बड़ा फैसला इस परिवार ने लिया।

गहरे शोक के बीच पति उदित लिल्हा एवं स्वजन ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने तय किया कि जयसवरिया के नेत्रदान किए जाएं। उनके पिता मुकेश कुमार प्रसाद ने कहा, मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी आंखों से दो लोगों की दुनिया रोशन हो जाएगी।

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जयसवरिया लिल्हा के पति उदित कुमार लिल्हा। (जागरण)

अच्छी तरह समझते हैं समझते हैं नेत्रहीन की पीड़ी

उदित डीएमसीएच के नेत्र विभाग में संविदा पर डाटा आपरेटर हैं, इसलिए वे नेत्रहीन की पीड़ा अच्छी तरह समझते हैं। उनके व स्वजन की सहमति से जयसवरिया की आंखें डीएमसीएच के आई बैंक को दान की गईं। परिवार के पास डोनर कार्ड है।

उदित कहते हैं कि उनकी शादी 29 मई, 2025 को हुई थी। पत्नी की मृत्यु से सिर पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। नवजात बेटे का चेहरा देख अचानक दिमाग में आया कि हिम्मत से दुख को नहीं टालूंगा तो बच्चे का लालन-पालन कैसे करूंगा।

Jayaswariya Lilha

जयसवरिया लिल्हा। फाइल फोटो

 माता मंजू लिल्हा को  किया गया सम्मानित

इस बीच ख्याल आया कि पत्नी तो चली गई, क्यों न उसकी दोनों आंखें दान कर दी जाएं ताकि दो नेत्रहीनों को नई जिंदगी मिल जाए। यह सोच स्वजन एवं ससुराल वालों के बीच बात रखी। उनके इस कार्य के लिए बीते स्वतंत्रता दिवस पर डीएम ने उन्हें सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त 19 अगस्त को अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला महासम्मेलन की ओर से उदित की माता मंजू लिल्हा को सम्मानित किया गया।

  • नवजीवन की खुशी और मातम के बीच नेत्रदान से उम्मीद की रोशनी
  • दरभंगा निवासी जयसवरिया लिल्हा के निधन के बाद पति ने दान किया था कार्निया
  • ससुराल और मायका पक्ष के स्वजन की बनी सहमति, प्रसव के बाद हो गई थी मौत