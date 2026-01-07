हर किसान का अधिकार, फार्मर आईडी बनवाएं और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ पाएं
जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार के दरभंगा समेत सभी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश अब हर किसान अपनी फार्मर आईडी बनवाकर सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ आसानी से उठा सकता है।
सरकारी फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी और कई अन्य लाभकारी योजनाओं का सीधा अधिकार केवल उसी को मिलेगा जिसने अपनी फार्मर आईडी पंजीकृत कराई है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से किसानों की सुविधा बढ़ेगी और उनकी मेहनत का वास्तविक लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचेगा।
सभी पात्र किसानों की फार्मर आइडी बनाना करें सुनिश्चित
दरभंगा में सभी किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ससमय उपलब्ध कराने के लिए फार्मर आइडी निर्माण एवं ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए डीएम कौशल कुमार ने बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही एवं ओझौल पंचायत सरकार भवन में लगाए गए किसान फार्मर आइडी कैंप का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान फार्मर आइडी निर्माण, ई-केवाईसी एवं फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उपस्थित राजस्व कर्मचारी, किसान सलाहकार,कृषि समन्वयक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कार्य में तेजी लाते हुए सभी पात्र किसानों की फार्मर आइडी एवं ई-केवाईसी बनाना सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया।
ताकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सभी कृषि योजनाओं का लाभ किसानों को ससमय मिल सके। डीएम कुमार ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य मिशन मोड में दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में यह कार्य नौ जनवरी तक संचालित किया जाना है। जबकि द्वितीय चरण में 18, 19, 20 एवं 21 जनवरी को कैंप लगेगा।
उन्होंने किसानों से आवश्यक दस्तावेज के साथ शिविर में आकर अपना फार्मर आइडी अवश्य बनवा लेने की अपील की। उन्होंने निर्देश दिया कि जिले के सभी राजस्व ग्रामों में किसानों का ई-केवाईसी करते हुए फार्मर आइडी निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
फार्मर आइडी किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जिससे उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी डा.सिद्धार्थ एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
