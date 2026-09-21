दरभंगा में 30 लाख की जमीन का 2.38 लाख रेट, भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जमीन का बाजार भाव आसमान छू रहा है, लेकिन सरकारी कागजों में वर्षों पुरानी दर ही जमीन की कीमत तय कर रही है।

आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित एलिवेटेड कारिडोर के लिए भूमि के पुन: अधिग्रहण को लेकर किसानों का आक्रोश इसी अंतर को लेकर है।

किसानों का कहना है कि मनोरा मौजे में जिस जमीन की वर्तमान बाजार दर करीब 30 लाख रुपये प्रति कट्ठा है, उसका मुआवजा वर्ष 2013 के सर्किल रेट के आधार पर तय किया जा रहा है।

90 लाख मुआवजे की मांग

किसान मोर्चा के प्रतिनिधि सेवानिवृत्त कर्नल पीके चौधरी ने कहा कि बहादुरपुर प्रखंड के मनोरा, पोखरशाम, बलभद्रपुर और इंदिरा कालोनी की कृषि भूमि परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है।

उन्होंने कहा कि मनोरा में जमीन की वर्तमान बाजार दर करीब 30 लाख रुपये प्रति कट्ठा है। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार बाजार दर का तीन गुना मुआवजा 90 लाख रुपये प्रति कट्ठा होना चाहिए। इसके विपरीत 2.38 लाख रुपये प्रति कट्ठा के पुराने सर्किल रेट से मुआवजा तय किए जाने पर किसानों ने आपत्ति जताई है।

चार साल पहले भी जताई थी नाराजगी किसानों के अनुसार, चार साल पहले भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भी बाजार दर से कम मिला था। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसानों ने व्यावसायिक, कृषि और सड़क किनारे की जमीन का मूल्यांकन एक ही दर से किए जाने पर भी सवाल उठाया है।