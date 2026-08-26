दरभंगा में मृत्यु के बाद भी आंखों से देखी जा रही दुनिया, 35 नेत्रदान से 57 लोगों को मिली रोशनी

राजकुमार गणेशन, दरभंगा। मृत्यु अंतिम सत्य नहीं है, इसके बाद भी जीवन जीवंत रहेगा। यह लोगों को समझाना बहुत आसान नहीं होता। देश के बड़े शहरों की तुलना में बिहार के दरभंगा जैसे जिले में तो यह काम और भी मुश्किल है।

इसके बाद भी 13 वर्ष पहले दधीचि देहदान समिति का नेत्रदान का शुरू हुआ अभियान आज अंगदान व देहदान तक पहुंच गया है। इसे लेकर लोगों में किस तरह से जागरूकता आई है, इसे सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि लंबे प्रयास के बाद चार वर्ष पूर्व पहला नेत्रदान हुआ।

फिर एक के बाद एक लोग आगे आने लगे। अब तक मौत के बाद 35 लोगों का नेत्रदान हो चुका है। इतना ही नहीं 100 से अधिक लोग नेत्रदान करने का संकल्प पत्र भर चुके हैं। संगठन के इस काम को राज्य स्तर पर सम्मान भी मिल चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि नेत्रदान के चलते 57 लोग कार्निया प्रत्यारोपण के बाद दुनिया देख रहे हैं। 13 कार्निया पर दरभंगा मेडिकल कालेज व अस्पताल (डीएमसीएच) के विद्यार्थी शोध कर रहे हैं।

दधीचि देहदान समिति के लिए दरभंगा में काम करने वाले क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनमोहन सरावगी कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की प्रेरणा से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अन्य ने 13 वर्ष पहले पटना में इसकी स्थापना की थी। तब से वे इसके लिए कार्य कर रहे हैं।

नेत्रदान के लिए लोगों को समझाना आसान नहीं था शुरुआत में नेत्रदान के लिए लोगों को समझाना आसान नहीं था। कोई तैयार नहीं होता था। फिर भी कोशिश जारी रही। 12 अगस्त, 2022 में डीएमसीएच के नेत्ररोग विभाग में स्थापित आई बैंक को लाइसेंस निर्गत होने के बावजूद इसे लेकर गतिविधियां क्रियाशील नहीं हो पाई थीं। इसे देखकर मन कचोट रहा था।

इसी बीच 15 जून, 2023 में उनके नाना उद्योगपति व आरएसएस से जुड़े बद्री प्रसाद महनसरिया का निधन हो गया। उनके पुत्र आनंद महनसरिया ने नेत्रदान की इच्छा जताई। फिर नेत्रदान का बंदोबस्त डीएमसीएच में कराया गया। इसके बाद महनसरिया की पत्नी शारदा देवी व तीनों बेटों ने भी नेत्रदान का संकल्प लिया। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। इससे प्रेरणा लेकर मार्च 2024 में सुधा देवी कनोडिया के निधन के बाद स्वजन में कार्निया दान किया। सितंबर 2025 उनके पति निर्मल कनोडिया का निधन हुआ तो उनका कार्निया भी दान किया गया। मनमोहन सरावगी कहते हैं कि बद्री प्रसाद महनसरिया जैसे उद्योगपति के नेत्रदान ने अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया।