राशि के गबन में फंसे पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक, DEO ने माध्यमिक शिक्षा DPO को दिया निर्देश

संवाद सहयोगी, दरभंगा। मनीगाछी के राघोपुर उत्तरी के पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक और उसी स्कूल में विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित अभिषेक कुमार अब गबन के आरोप में फंस गए हैं। मंगलवार को डीईओ ने माध्यमिक शिक्षा डीपीओ को निर्देश दिया कि अभिषेक कुमार पर छात्रों से वसूली गई राशि के गबन के अलावा बिहार राज्य परीक्षा अधिनियम 1981 और बिहार राज्य लोक परीक्षा अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए।

इसका प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। डीईओ के आदेश से स्पष्ट हो गया है कि बीपीएससी से नियुक्त प्रधानाध्यापक शिव नारायण मल्लिक तत्काल भले निलंबित हो गए हैं, लेकिन उनकी कठिनाई आसान होने वाली है। डीईओ ने स्पष्ट कहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में राशि के गबन की चर्चा की है। राघोपुर उत्तरी स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं से मैट्रिक परीक्षा शुल्क की राशि का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के खाते में हस्तांतरण ही नहीं किया गया। इसके कारण परीक्षा समिति ने उस विद्यालय के छात्र-छात्राओं का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया। जिससे उनकी परीक्षा छूट रही है।

इससे आक्रोशित अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में हंगामा किया। उसके कारण विद्यालय में पठन-पाठन भी बाधित हुआ। इस सबके जिम्मेवार अभिषेक कुमार हैं, जो उस समय विद्यालय में प्रधानाध्यापक के प्रभार में थे। बता दें कि अभिषेक कुमार को निलंबित करते हुए तारडीह बीईओ कार्यालय में योगदान का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। प्रधानाध्यापक मल्लिक भी निलंबित कर दिए गए हैं।