दरभंगा में ई-रिक्शा चालक की चाकू गोदकर हत्या, थाना के पास बरामद हुआ शव
बिहार के दरभंगा जिले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के स्वीट होम चौक के पास एक अज्ञात ई-रिक्शा चालक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बुधवार सुबह खून से ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के स्वीट होम चौक के पास चाकू से गोदकर एक अज्ञात ई-रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह खून से लथपथ स्थिति में शव को बरामद किया गया।
घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। थाने से चंद कदमों की दूरी पर घटना होने से पुलिसिया व्यवस्था पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। घटनास्थल के पास से ई-रिक्शा भी बरामद किया गया है। ऐसी स्थिति सुबह के चार-पांच बजे के आसपास वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है।
बदन पर जो खून पाया गया है, वह ताजा प्रतीत हुआ है। लूट और आपसी रंजीश के एंगल से पुलिस जांच करने में जुटी है। आसपास के सीसी कैमरे के फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है।
एफएसएल की टीम भी घटना स्थल से साक्ष्य को संरक्षित किया है। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। घटना के पीछे क्या कारण है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शव के शिनाख्त होने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा।
