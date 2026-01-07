दरभंगा में ई-रिक्शा चालक की चाकू गोदकर हत्या, थाना के पास बरामद हुआ शव

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के स्वीट होम चौक के पास चाकू से गोदकर एक अज्ञात ई-रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह खून से लथपथ स्थिति में शव को बरामद किया गया।

घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। थाने से चंद कदमों की दूरी पर घटना होने से पुलिसिया व्यवस्था पर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है। घटनास्थल के पास से ई-रिक्शा भी बरामद किया गया है। ऐसी स्थिति सुबह के चार-पांच बजे के आसपास वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है।