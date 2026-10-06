दरभंगा में एलिवेटेड रोड निर्माण को मिलेगी गति, बाधक बन रहीं शहर की 1200 स्ट्रीट लाइटें हटेंगी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga Street Light Removal: नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

शहर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के काम में बाधक बन रहीं करीब 1200 स्ट्रीट लाइटों को जल्द हटाया जाएगा। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने निगम को पत्र भेजा है।

प्रमुख मार्ग होंगे प्रभावित

लाइटें हटाने के दायरे में वीआईपी रोड और दरभंगा स्टेशन से लहेरियासराय टावर मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा लहेरियासराय टावर से नेहरू स्टेडियम और कर्पूरी चौक से नाका नंबर छह तक के रास्ते भी प्रभावित होंगे। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में कुल 48 वार्ड हैं।

नगर निगम की पहल शहर में करीब 14 हजार स्ट्रीट लाइटें लगी हैं जिनमें से कई खराब पड़ी हैं। आगामी त्योहारों से पहले मुख्य सड़कों से लाइटें हटाए जाने को लेकर शहरवासियों ने चिंता जताई है। लोगों ने एलिवेटेड रोड निर्माण के साथ-साथ वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था की मांग की है।