दरभंगा में एलिवेटेड सड़क निर्माण के दौरान ऊपर से गिरी लोहे की शटरिंग, नीचे दब गया बाइक सवार

जागरण संवाददाता, दरभंगा । बिहार में दरभंगा शहर के व्यस्ततम कर्पूरी चौक पर सोमवार की शाम चार बजे एलिवेटेड सड़क निर्माण के दौरान अचानक ऊपर से भारी-भरकम लोहे की शटरिंग सीधे सड़क से गुजर रहे एक बाइक सवार पर आ गिरी।

शटरिंग का वजन इतना ज्यादा था कि बाइक सवार युवक उसके नीचे दब गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना के तुरंत बाद आसपास के राहगीर मदद को पहुंचे। लोहे की शटरिंग बेहद भारी होने के कारण उसे हटाने में लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने युवक को शटरिंग और बाइक के नीचे से बाहर निकाला। युवक को तुरंत इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया। इस घटना ने एलिवेटेड सड़क का निर्माण कर रही एजेंसी की कार्यशैली और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने भारी लोहे की शटरिंग का काम चलते समय नीचे से गुजर रही गाड़ियों को रोकने के लिए कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई थी।