Darbhanga News: दहेज में बुलेट नहीं मिलने पर महिला की हत्या कर दफनाया, 19 दिन बाद मिला कंकाल; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दहेज लोभियों ने बुलेट नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या कर दी और शव को सिमरिया घाट में दफना दिया। करीब 19 दिनों बाद मंगलवार को पुलिस ने कंकाल को बरामद कर डीएमसीएच में पोस्टमार्टम कराया है। विवाहिता का डेढ़ वर्षीय पुत्र भी गायब है।

मायके वालों ने उसके साथ भी अनहोनी की आशंका जाहिर की है। डीएमसीएच पोस्टमार्टम परिसर में मौजूद पटना जिला के भदौर थाना क्षेत्र के डवामा वार्ड नंबर 13 निवासी मुखराम चौहान एवं फुलवा देवी ने बताया कि उनकी बेटी निशा कुमारी (22) की शादी वर्ष 2022 में बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र के रसियाही पूर्वी टोला निवासी रामनाथ महतो के पुत्र रोहित कुमार से हुई थी। उसे डेढ़ साल का एक बेटा भी है।

पिता ने आरोप लगाया कि दामाद रोहित कुमार द्वारा लगातार बुलेट बाइक की मांग की जाती थी। उसके बड़े भाई नीतीश कुमार द्वारा भी बार-बार दबाव बनाया जाता था और वह दामाद को मारपीट के लिए उकसाता था। कई बार ससुराल वालों ने निशा के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया था।

11 नवंबर के बाद निशा से किसी की भी बात नहीं हो पाई। जब स्वजन ने ससुराल पक्ष से पूछा तो उन्हें बताया गया कि आपकी बेटी घर से भाग गई है। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो बड़ी बहन मनीषा कुमारी ने दामाद रोहित कुमार को फोन किया।