दरभंगा में दो दोस्तों की हत्या में कार्रवाई तेज, एक शव खेत में मिला था, दूसरा जमीन में दफन था

जागरण संवाददाता, दरभंगा । नए वर्ष के पार्टी दौरान दो दोस्तों की निर्मम हत्या करने के मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया। शेष छह आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी करने में जुटी है।

भैरोपट्टी निवासी छोटू कुमार यादव पुलिस गिरफ्त में सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी निवासी छोटू कुमार यादव को पहले गिरफ्तार किया गया। जिसके निशानदेही पर मिल्कीचक बाजितपुर निवासी नवरत्न कुमार महतो को दबोच लिया गया है।

शेष छह आरोपितों की खोज जारी है। बताया कि सभी दोस्तों के बीच शराब कारोबार के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। छापेमारी टीम में सदर थानाध्यक्ष मनोज कुमार, बहादुरपुर थानाध्यक्ष प्रसुन्जय कुमार सहित पतोर और सोनकी थानाध्यक्ष शामिल थे।

नववर्ष के पार्टी में बुलाकर हत्या करने का अरोप बता दें कि कबीरचक बेहट निवासी विनोद मंडल के पुत्र बादल कुमार (21) और बेला याकूब निवासी रितिक शर्मा के बीच विवाद चल रहा था। इसे लेकर रितिक ने छोटू को मेल में लेकर बादल नववर्ष के पार्टी में बुलाया। जहां बादल अपने मित्र कबीरचक निवासी लक्ष्मी महतो के पुत्र चुन्नू महतो उर्फ मन्ना (22) के साथ पहुंचा।