दरभंगा में मानवता शर्मसार, केला तोड़ने पर बच्चों को पिलर से बांधकर पीटा

संवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम (दरभंगा)। जमालपुर थाना क्षेत्र के ढंगा गांव में पैक्स अध्यक्ष पर चार बच्चों को पिलर से बांधकर मारपीट करने का आरोप लगा है।

केला का फल तोड़ने से नाराज पैक्स अध्यक्ष द्वारा बच्चों को पकड़कर अपने घर ले जाने और वहां रस्सी के सहारे पिलर से बांधकर लाठी-डंडे से पिटाई करने का आरोप है।

मामले में एक बच्चे के स्वजन ने फोटो और वीडियो के साथ जमालपुर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

थाने में दिए आवेदन के अनुसार, 25 अगस्त को चार बच्चे गांव में खेल रहे थे। खेलते-खेलते सभी पैक्स गोदाम की ओर चले गए। आरोप है कि इसी दौरान पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उन्हें पकड़कर अपने घर के पास ले गए।

वहां उनकी पत्नी और पुत्र की मौजूदगी में बच्चों को घर के पिलर से रस्सी के सहारे बांध दिया गया। इसके बाद लाठी-डंडे से मारपीट की गई। बच्चों के रोने और चिल्लाने के बावजूद मारपीट जारी रखने का आरोप है। घटना का वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया।