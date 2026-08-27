दरभंगा में मानवता शर्मसार, केला तोड़ने पर बच्चों को पिलर से बांधकर पीटा
दरभंगा के जमालपुर थाना क्षेत्र में पैक्स अध्यक्ष पर चार बच्चों को केला तोड़ने के आरोप में पिलर से बांधकर ...और पढ़ें
HighLights
पैक्स अध्यक्ष पर बच्चों को पीटने का आरोप।
केला तोड़ने के मामूली विवाद में हुई घटना।
पुलिस मामले की जांच कर रही, कार्रवाई का आश्वासन।
संवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम (दरभंगा)। जमालपुर थाना क्षेत्र के ढंगा गांव में पैक्स अध्यक्ष पर चार बच्चों को पिलर से बांधकर मारपीट करने का आरोप लगा है।
केला का फल तोड़ने से नाराज पैक्स अध्यक्ष द्वारा बच्चों को पकड़कर अपने घर ले जाने और वहां रस्सी के सहारे पिलर से बांधकर लाठी-डंडे से पिटाई करने का आरोप है।
मामले में एक बच्चे के स्वजन ने फोटो और वीडियो के साथ जमालपुर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
थाने में दिए आवेदन के अनुसार, 25 अगस्त को चार बच्चे गांव में खेल रहे थे। खेलते-खेलते सभी पैक्स गोदाम की ओर चले गए। आरोप है कि इसी दौरान पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उन्हें पकड़कर अपने घर के पास ले गए।
वहां उनकी पत्नी और पुत्र की मौजूदगी में बच्चों को घर के पिलर से रस्सी के सहारे बांध दिया गया। इसके बाद लाठी-डंडे से मारपीट की गई। बच्चों के रोने और चिल्लाने के बावजूद मारपीट जारी रखने का आरोप है। घटना का वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया।
जानकारी मिलने पर बच्चों के स्वजन उन्हें छुड़ाने पहुंचे। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि इस दौरान आरोपित पक्ष की ओर से गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया।
विरोध करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। स्वजन का कहना है कि आरोपित अपने प्रभाव और पहुंच का हवाला देकर परिवार को धमकाता है।
जमालपुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने आवेदन प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। आवेदन में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध फोटो व वीडियो की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इधर, आरोपित पैक्स अध्यक्ष का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल पर तीन बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने काल रिसीव नहीं किया।