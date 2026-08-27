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Darbhanga News : दुबई में पति और घर के वाशरूम में फंदे से लटकी मिली दुल्हन

By Mukesh Srivastava Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Thu, 27 Aug 2026 06:53 PM (IST)

दरभंगा के लोआम गांव में शादी के एक साल बाद 23 वर्षीय दुल्हन हुस्ने आरा का शव वाशरूम में फंदे ...और पढ़ें

हुस्ने आरा की फाइल फोटो । सौ.-स्वजन

हुस्ने आरा की फाइल फोटो । सौ.-स्वजन

HighLights

  1. 23 वर्षीय दुल्हन हुस्ने आरा का शव वाशरूम में फंदे से मिला।

  2. मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया।

  3. पति दुबई में, शादी के एक साल बाद हुई घटना।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। लोआम गांव में बुधवार की देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब शादी के महज एक साल बाद 23 वर्षीय दुल्हन हुस्ने आरा का शव घर के वाशरूम में फंदे से लटका मिला।

आनन-फानन में स्वजन उसे नीचे उतारकर डीएमसीएच ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मायके वालों ने इसे आत्महत्या नहीं, हत्या बताते हुए ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

एक साल पहले बनी थी दुल्हन

सदर थाना क्षेत्र के लोआम गांव निवासी जफर इकबाल की शादी हुस्ने आरा से अगस्त 2025 में हुई थी। शादी के बाद पति इलेक्ट्रिशियन के रूप में नौकरी करने दुबई चला गया। मायके वालों का आरोप है कि उसके विदेश जाने के बाद हुस्ने आरा को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा।

पांच लाख और बाइक की मांग का आरोप

मृतका के भाई मो. आदिल ने बताया कि शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। बाद में ससुराल पक्ष की ओर से पांच लाख रुपये और बाइक की मांग की जाने लगी। इसे लेकर हुस्ने आरा परेशान रहती थी। मायके वाले पति जफर के विदेश से लौटने का इंतजार कर रहे थे, इसी बीच उसकी मौत हो गई।

मौत से एक घंटे पहले भाई से हुई बात

मो. आदिल के अनुसार, घटना से करीब एक घंटे पहले हुस्ने आरा ने अपने भाई मो. शमशेर से फोन पर बात की थी। बातचीत के दौरान वह काफी परेशान लग रही थी। इसके कुछ देर बाद ही उसके फंदे से लटकने की सूचना मायके वालों को मिली।

दंडाधिकारी की मौजूदगी में पोस्टमार्टम

घटना की सूचना मिलने के बाद गुरुवार को रैयाम थाना क्षेत्र के बाढ़ समैला से मायके वाले लोआम पहुंचे। उन्होंने हुस्ने आरा की मौत को हत्या बताते हुए जांच की मांग की। उधर, बेंता पुलिस ने दंडाधिकारी की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।