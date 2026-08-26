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दरभंगा के बिरौल में एसएच 17 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से मजदूर की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 04:55 PM (IST)

दरभंगा के बिरौल में एसएच-17 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से मजदूर हुलन पासवान की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अज्ञात वाहन और चालक की तलाश में जांच शुरू कर दी है।

बाजार से सामान खरीदकर पैदल घर लौटते समय हुआ हादसा। प्रतीकात्मक फोटो

बाजार से सामान खरीदकर पैदल घर लौटते समय हुआ हादसा। प्रतीकात्मक फोटो  

संवाद सहयोगी, दरभंगा। Darbhanga Road Accident: बिरौल थाना क्षेत्र के एसएच-17 पर सोनपुर बजरंगबली स्थान चौक के समीप बुधवार को अज्ञात चारपहिया वाहन की ठोकर से मजदूर हुलन पासवान (55) की मौत हो गई।

वह सोनपुर-बिरौल के रहने वाले थे और बाजार से सामान खरीदकर पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान चारपहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी हुलन पासवान के स्वजन को दी। सूचना मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा घायल को तत्काल बिरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।

पीएचसी में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया। स्वजन उन्हें लेकर डीएमसीएच पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

मौत की सूचना मिलने के बाद बेंता थाना की पुलिस डीएमसीएच पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर भी जांच की जा रही है। पुलिस हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन और उसके चालक का पता लगाने में जुटी है।

स्वजन के अनुसार, हुलन पासवान मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। परिवार के कमाऊ सदस्य की अचानक हुई मौत से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

स्वजनों ने पुलिस से हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन की पहचान कर चालक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।