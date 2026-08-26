दरभंगा के बिरौल में एसएच 17 पर अज्ञात वाहन की ठोकर से मजदूर की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, दरभंगा। Darbhanga Road Accident: बिरौल थाना क्षेत्र के एसएच-17 पर सोनपुर बजरंगबली स्थान चौक के समीप बुधवार को अज्ञात चारपहिया वाहन की ठोकर से मजदूर हुलन पासवान (55) की मौत हो गई।

वह सोनपुर-बिरौल के रहने वाले थे और बाजार से सामान खरीदकर पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान चारपहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी हुलन पासवान के स्वजन को दी। सूचना मिलते ही स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा घायल को तत्काल बिरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।

पीएचसी में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया। स्वजन उन्हें लेकर डीएमसीएच पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद बेंता थाना की पुलिस डीएमसीएच पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर भी जांच की जा रही है। पुलिस हादसे के लिए जिम्मेदार वाहन और उसके चालक का पता लगाने में जुटी है।