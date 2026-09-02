दरभंगा के बेनीपुर में पुल के नीचे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका पर सड़क जाम

संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। बहेड़ा थाना क्षेत्र के लवानी गांव में बुधवार की सुबह पुल के नीचे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान लवानी निवासी शत्रुघन यादव के पुत्र मंग्नू यादव (30) के रूप में हुई है। प्रथमदृष्टया युवक की हत्या कर शव को पुल के नीचे ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है।

बताया जाता है कि मंग्नू यादव बुधवार की सुबह अपना खेत देखने गए थे। करीब एक घंटे बाद भी जब वह वापस नहीं लौटे तो स्वजन उनकी खोजबीन में जुट गए। इसी दौरान पुल के नीचे खेत से मंग्नू की चप्पल और मोबाइल मिला।

अनहोनी की आशंका पर स्वजन ने आसपास की झाड़ियों को खंगालना शुरू किया। इसी क्रम में झाड़ियों के बीच मंग्नू का शव दिखाई दिया। शव मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया और घटना की सूचना आसपास के लोगों को दी गई।

शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने बांस-बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना में शामिल आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

घटना की सूचना मिलते ही बहेड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।