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दरभंगा के बेनीपुर में पुल के नीचे मिला युवक का शव, हत्या की आशंका पर सड़क जाम

By MUKESH KUMAR SRIVASTVAEdited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 02 Sep 2026 12:26 PM (IST)

दरभंगा के बेनीपुर में एक पुल के नीचे मंग्नू यादव नामक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या ...और पढ़ें

ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना में शामिल आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना में शामिल आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

HighLights

  1. पुल के नीचे मिला युवक मंग्नू यादव का शव।

  2. हत्या की आशंका पर ग्रामीणों ने सड़क जाम की।

  3. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की।

संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। बहेड़ा थाना क्षेत्र के लवानी गांव में बुधवार की सुबह पुल के नीचे एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान लवानी निवासी शत्रुघन यादव के पुत्र मंग्नू यादव (30) के रूप में हुई है। प्रथमदृष्टया युवक की हत्या कर शव को पुल के नीचे ठिकाने लगाने की आशंका जताई जा रही है।

बताया जाता है कि मंग्नू यादव बुधवार की सुबह अपना खेत देखने गए थे। करीब एक घंटे बाद भी जब वह वापस नहीं लौटे तो स्वजन उनकी खोजबीन में जुट गए। इसी दौरान पुल के नीचे खेत से मंग्नू की चप्पल और मोबाइल मिला।

अनहोनी की आशंका पर स्वजन ने आसपास की झाड़ियों को खंगालना शुरू किया। इसी क्रम में झाड़ियों के बीच मंग्नू का शव दिखाई दिया। शव मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया और घटना की सूचना आसपास के लोगों को दी गई।

शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने बांस-बल्ला लगाकर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना में शामिल आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

घटना की सूचना मिलते ही बहेड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने में जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

युवक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। मौके पर एसडीपीओ बासुकीनाथ झा, थानाध्यक्ष पंकज कुमार सहित पुलिस बल कैंप कर रहा है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है।