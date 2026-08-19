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दरभंगा में चार दोस्तों के साथ निकले बीटेक छात्र की गोली मारकर हत्या, सिर और सीने में मिलीं गोलियां

By Mrityunjay BhardwajEdited By: Dharmendra Singh
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:46 PM (IST)

दरभंगा में 25 वर्षीय बीटेक छात्र आदित्य माधव भारद्वाज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह शाम को चार दोस्तों के साथ घर से निकला था; पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. दरभंगा में 25 वर्षीय बीटेक छात्र की गोली मारकर हत्या।

  2. शाम को चार दोस्तों के साथ घर से निकला था युवक।

  3. पुलिस मामले की जांच कर रही, एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। शाम को चार दोस्तों के साथ घर से निकला 25 वर्षीय युवक रात होते-होते मौत के आगोश में पहुंच गया। परिवार उससे घर लौटने की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसके मोबाइल से आया एक फोन पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ गया। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में हुई इस सनसनीखेज हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

घर से बुलाकर ले गए थे दोस्त

कमतौल थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी संजीव कुमार के पुत्र आदित्य माधव भारद्वाज उर्फ सत्यम कुमार (25) मंगलवार की शाम करीब छह बजे घर से निकले थे। स्वजन के अनुसार, चार दोस्त उन्हें बुलाकर अपने साथ ले गए थे।

रात आठ बजे पिता से हुई आखिरी बात

आदित्य ने रात करीब आठ बजे अपने पिता से मोबाइल पर बातचीत की थी। उसने बताया था कि वह मलिकपुर में है और घर लौट रहा है। इसके बाद परिवार ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया।

मोबाइल से आया फोन, उजड़ गई दुनिया

रात करीब 9:40 बजे पुलिस ने आदित्य के मोबाइल से स्वजन को फोन कर घटनास्थल पर बुलाया। वहां पहुंचने पर पिता ने शव की पहचान अपने पुत्र के रूप में की। इस सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

सिर और सीने में मारी गई गोली

स्वजन का आरोप है कि आदित्य के सिर में दो और सीने में एक गोली मारी गई। हत्या किस वजह से की गई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

बीटेक की पढ़ाई पूरी, नौकरी का इंतजार

आदित्य ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी और नौकरी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। परिवार में पत्नी और तीन वर्ष की एक पुत्री है। मां सविता कुमारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं, जबकि पिता किसान हैं।

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

सदर एसडीपीओ-2 एसके सुमन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए। पुलिस मोबाइल की तकनीकी जांच, कॉल डिटेल और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना से पहले आदित्य किन लोगों के संपर्क में था और आखिरी बार उसके साथ कौन था।