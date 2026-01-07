Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग संकट, मुंबई से आई स्पाइसजेट की फ्लाइट एक घंटे तक आसमान में लगाती रही चक्कर

    By Mrityunjay BhardwajEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    Airport Parking Issue: दरभंगा एयरपोर्ट पर पार्किंग की जगह की कमी के कारण बुधवार को मुंबई से आ रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को करीब एक घंटे तक आसमान में ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    SpiceJet Flight Delay:पहले से ही दो फ्लाइट होने के कारण स्पाइसजेट को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। Darbhanga Airport News: एयरपोर्ट पर रनवे और एप्रन में पार्किंग की जगह कम पड़ने के कारण बुधवार को एक बार फिर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई से दरभंगा आ रही स्पाइसजेट कंपनी की यात्री विमान को पार्किंग स्लॉट उपलब्ध नहीं होने के कारण करीब एक घंटे तक आसमान में चक्कर लगाना पड़ा।

    इससे आने-जाने वाले यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, उस समय दिल्ली और कोलकाता से यात्रियों को लेकर अकासा एयर और इंडिगो की एक-एक फ्लाइट लैंडिंग के बाद रनवे पर खड़ी थीं।

    इसी दौरान दोपहर करीब 12 बजे मुंबई से यात्रियों को लेकर स्पाइसजेट की फ्लाइट दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास पहुंच गई। पार्किंग की जगह नहीं होने के कारण पायलट को विमान की लैंडिंग की अनुमति नहीं दी जा सकी।

    मजबूरी में यात्रियों से भरे विमान को करीब एक घंटे तक हवा में चक्कर लगाना पड़ा। दोपहर 12 बजकर 58 मिनट पर अकासा एयर की फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई, तब जाकर एप्रन में पार्किंग की जगह खाली हो सकी। इसके बाद स्पाइसजेट की फ्लाइट को सुरक्षित रूप से एयरपोर्ट पर उतारा गया।

    विमान के लैंड होते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद दोनों ओर से उड़ानों का संचालन सामान्य हो सका। हालांकि, मुंबई से आने वाली अकासा एयर की एक जोड़ी फ्लाइट को शेड्यूल से बाहर रखा गया।

    बुधवार को दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के लिए स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा एयर की कुल 14 उड़ानों का आवागमन हुआ। उड़ानों की स्थिति के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा एयर की फ्लाइट QP 1405 अपने निर्धारित समय 10:50 बजे से एक घंटा 12 मिनट की देरी से 12:02 बजे पहुंची।

    मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 334 निर्धारित समय 12:00 बजे से 58 मिनट विलंब से 12:58 बजे पहुंची। कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 7234 अपने निर्धारित समय 12:20 बजे से छह मिनट पहले पहुंच गई।

    इसी तरह मुंबई से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 628 निर्धारित समय 12:45 बजे से 35 मिनट की देरी से 1:20 बजे पहुंची। हैदराबाद से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 537 निर्धारित समय के अनुसार 2:05 बजे पहुंची।

    दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 495 अपने तय समय 2:10 बजे से 28 मिनट पहले पहुंच गई, जबकि दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 360 निर्धारित समय 3:10 बजे से दो मिनट पहले दरभंगा पहुंची।