दरभंगा एयरपोर्ट पर फिर बदला फ्लाइट शेड्यूल, मुंबई की उड़ान लगातार तीसरे दिन रही बाहर

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दिल्ली और मुंबई से दरभंगा आने-जाने वाले यात्रियों को मंगलवार को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई-दरभंगा रूट पर स्पाइसजेट की फ्लाइट लगातार तीसरे दिन शेड्यूल से बाहर रही।

वहीं दिल्ली रूट पर अकासा की एक जोड़ी फ्लाइट भी निर्धारित शेड्यूल में शामिल नहीं रही। दोनों प्रमुख हवाई मार्गों पर विमानों की संख्या घटने से यात्रियों के विकल्प भी सीमित रहे।

मुंबई की फ्लाइट लगातार तीसरे दिन गायब

मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट मंगलवार को भी शेड्यूल में नहीं रही। इससे मुंबई रूट पर यात्रियों को परेशानी हुई। लगातार तीसरे दिन फ्लाइट के शेड्यूल से बाहर रहने से यात्रियों की संख्या भी प्रभावित हुई।

दिल्ली रूट पर भी एक जोड़ी कम दिल्ली से रोजाना आने-जाने वाली अकासा की एक जोड़ी फ्लाइट भी मंगलवार को शेड्यूल में नहीं रही। दिल्ली-दरभंगा रूट पर विमानों की संख्या कम होने का असर यात्रियों की आवाजाही पर पड़ा। आठ विमानों का हुआ आवागमन मंगलवार को दरभंगा एयरपोर्ट से कुल आठ विमानों का आवागमन हुआ। इनमें कई उड़ानें निर्धारित समय से पहले ही दरभंगा पहुंचीं। बेंगलुरु से आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी-1513 निर्धारित समय 12:10 बजे से 20 मिनट पहले पहुंची।