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आपदा आए तो घबराएंगे नहीं, बचाव की कमान संभालेंगे 200 युवा, अंजली ने हासिल किया पहला स्थान

By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Sat, 15 Aug 2026 02:52 PM (IST)

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 200 युवा स्वयंसेवकों को सात दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे अब प्रशिक्षित 'आपदा मित्र' के रूप में समाज की सेवा के लिए तैयार हैं।

ट्राॅफी के साथ छात्र-छात्राएं व मौके पर अतिथिगण। (सौ. पीआरओ)

ट्राॅफी के साथ छात्र-छात्राएं व मौके पर अतिथिगण। (सौ. पीआरओ)

जागरण संवाददाता, दरभंगा। आपदा के समय दूसरों की मदद करने का जज्बा रखने वाले 200 युवा स्वयंसेवक अब प्रशिक्षित ‘आपदा मित्र’ के रूप में समाज की सेवा के लिए तैयार हैं।

सात दिनों तक चले प्रशिक्षण में स्वयंसेवकों ने आपदा के दौरान बचाव, राहत और त्वरित प्रतिक्रिया के गुर सीखे। प्रशिक्षण के समापन पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया।

सात दिनों तक चला प्रशिक्षण

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस कोषांग की ओर से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के सौजन्य से 200 स्वयंसेवकों के लिए सात दिवसीय आवासीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शुक्रवार को जुबली हाल में समारोह के साथ शिविर का समापन हुआ।

प्रमाण पत्र और आपदा किट का वितरण

समापन समारोह की अध्यक्षता वाणिज्य संकायाध्यक्ष प्रो. हरे कृष्ण सिंह ने की। इस दौरान सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र, आपदा किट और शैक्षणिक सामग्री प्रदान की गई। प्रशिक्षुओं को आपदा के समय स्वयं सुरक्षित रहते हुए दूसरों की सहायता करने के लिए आवश्यक जानकारी दी गई।

प्रशिक्षकों की भूमिका सराही

प्रो. हरे कृष्ण सिंह ने एसडीआरएफ टीम के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षकों ने चाणक्य की भूमिका निभाते हुए 200 स्वयंसेवकों को चंद्रगुप्त की तरह तैयार किया है। अब ये प्रशिक्षित युवा जरूरत के समय जीवन रक्षक के रूप में समाज की सेवा करेंगे।

‘युवा आपदा मित्र’ बनेंगे स्वयंसेवक

विशिष्ट अतिथि कुलसचिव डा. दिव्या रानी हांसदा ने कहा कि प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के दौरान त्वरित राहत पहुंचाना तथा जन-धन की क्षति को न्यूनतम करना जरूरी है। प्रशिक्षण प्राप्त स्वयंसेवक ‘युवा आपदा मित्र’ के रूप में बेहतर भूमिका निभा सकेंगे।

परीक्षा में अंजली ने मारी बाजी

शिविर के दौरान आयोजित लिखित परीक्षा और समग्र प्रदर्शन के आधार पर टॉप-20 स्वयंसेवकों का चयन किया गया। इसमें अंजली कुमारी ने प्रथम, प्रहलाद कुमार शर्मा ने द्वितीय और कामना कुसुम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

टॉप-20 में इनका भी चयन

टॉप-20 में रिया कुमारी, कुम्बले कुमार मंडल, ऋषभ राज, निक्की कुमारी, साक्षी सुमन, साक्षी कुमारी, अभिजीत कुमार मंडल, ऋतिक कुमार, रूपेश कुमार, कुमारी जाह्नवी, निधि कुमारी झा, स्वाति प्रिया, सोनू कुमार मुखिया, श्वेता कुमारी, सत्यम प्रसाद, प्राची कुमारी और धर्मेंद्र कुमार वत्स भी शामिल रहे।