एजेंसी, दरभंगा: कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो वह मुस्कुरा दिए। दरअसल, पत्रकार ने पूछा कि क्या आप मानते हैं कि आपने जो अभियान का श्रीगणेश किया, उसका असर दिखने लगा? इस सीएम नीतीश कुमार पहले मुस्कुराए और फिर बोले- अगर विपक्षी दल एक साथ आते हैं तो यह राष्ट्रहित में होगा, उसके लिए प्रयास जारी हैं।

#WATCH | Darbhanga, Bihar: "They (Congress) had a massive win (in Karnataka). I am in contact with the CM designate, he and Congress President also invited me to the swearing-in ceremony, so I told them that I will come...if opposition parties come together that will be in the… pic.twitter.com/ucN9II6i5b