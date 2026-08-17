दरभंगा-मधुबनी से सहरसा-सुपौल तक बीएसएनएल का विस्तार, नेटवर्क होगा हाईटेक, 259 रुपये का प्लान पेश 

जागरण संवाददाता, दरभंगा। कभी नेटवर्क की समस्या से जूझने वाले ग्रामीण इलाकों के लिए बीएसएनएल अब नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। दरभंगा से लेकर मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा तक नेटवर्क को हाईटेक करने की तैयारी है।

इन आठ जिलों में 400 नए 4जी मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। खास बात यह कि ये टावर भविष्य में 5जी में भी बदले जा सकेंगे। दरभंगा में 120 नए टावर बीएसएनएल के महाप्रबंधक विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि दरभंगा क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन आने वाले आठ जिलों में 400 नए टावर प्रस्तावित हैं। इनमें अकेले दरभंगा में 120 नए टावर लगाए जाएंगे। इससे नेटवर्क कवरेज के साथ इंटरनेट की गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है।

5जी के लिए अभी से तैयारी महाप्रबंधक ने बताया कि वर्तमान में लगाए जा रहे टावर स्वदेशी तकनीक से तैयार और 5जी अनुकूल हैं। भविष्य में जरूरत के अनुसार इन्हें आसानी से 5जी में अपग्रेड किया जा सकेगा। सरकार ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों को बेहतर नेटवर्क सुविधा देने के लिए निवेश कर रही है।

68 गांवों में डिजिटल विकास दरभंगा के 68 अनुसूचित जाति बहुल गांवों का चयन प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत किया गया है। इन गांवों में डिजिटल और कौशल विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। कौशलम कार्यक्रम के तहत युवाओं को आइटी, टेलीकाम और नेटवर्किंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।