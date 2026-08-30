BPSC TRE 4 में निगेटिव मार्किंग के साथ होगी एक ही परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने दूर किया संशय
Bihar Teacher Vacancy: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि बीपीएससी टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग के साथ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Shikshak Niyukti: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि टीआरई 4 में एक ही परीक्षा निगेटिव मार्किंग के साथ आयोजित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अब किसी तरह के संशय में रहने की जरूरत नहीं है। शिक्षकों के लिए कहा, किसी भी मामले को लेकर अदालत जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शिक्षा विभाग संवाद के माध्यम से समाधान निकालने के लिए सदैव तत्पर है।
उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि किसी भी मुद्दे पर कोई संशय होने पर वे सीधे मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।
मन की बात कार्यक्रम
मंत्री रविवार को दरभंगा के बद्रीनगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश के सामान्य नागरिकों के प्रयासों और उनकी उपलब्धियों को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक सरोकार, आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और युवा शक्ति जैसे विषयों पर लगातार देशवासियों को प्रेरित किया जाना गर्व का विषय है।
राष्ट्रसेवा का नया संकल्प
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री देश के कोने-कोने में उत्कृष्ट कार्य कर रहे नागरिकों की उपलब्धियों को सामने लाते हैं।
इससे समाज और देशवासियों को सकारात्मक कार्यों के लिए निरंतर नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना, बद्री पूर्वे, जिला कोषाध्यक्ष बबलू पंजियार, मंडल अध्यक्ष रतन पासवान, मुखिया शंभू यादव सहित कई अन्य पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
रिक्तियों का पूरा विवरण
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 4.0 के तहत कुल 32,388 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें प्राथमिक शिक्षक के 3,847 पद और मध्य विद्यालय शिक्षक के 8,563 पद शामिल हैं।
वहीं माध्यमिक शिक्षक के 3,877 पद तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के सर्वाधिक 16,101 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
आवेदन और परीक्षा पैटर्न
सामान्य, ओबीसी और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹750 तथा एससी, एसटी, दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों के लिए ₹200 निर्धारित है।
परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर शीट पर वस्तुनिष्ठ पद्धति से 150 अंकों के लिए कुल 2 घंटे 30 मिनट की अवधि में आयोजित होगी। इसमें भाषा अहर्ता के 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और संबंधित विषय से जुड़े 80 प्रश्न पूछे जाएंगे।