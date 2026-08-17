Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

दरभंगा में प्रसव के दौरान महिला की हुई मौत, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच

By Vinay Kumar Edited By: Piyush Pandey
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:53 PM (IST)

सुपौल बाजार स्थित एक निजी क्लीनिक में प्रसव के दौरान 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ता की भूमिका की जांच शुरू कर दी है।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर।

HighLights

  1. निजी क्लीनिक में प्रसव के दौरान 30 वर्षीय महिला की मौत।

  2. स्वास्थ्य विभाग ने आशा कार्यकर्ता की भूमिका की जांच शुरू की।

  3. झोलाछाप चिकित्सक पर ऑपरेशन का आरोप, ग्रामीण स्वास्थ्य पर सवाल।

पंचायत सूत्र, आसी ( गौड़ा बौराम)। सुपौल बाजार-बंगरहट्टा मार्ग स्थित एक निजी क्लीनिक में प्रसव के दौरान 30 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है।

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले में आशा कार्यकर्ता की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आसी गांव निवासी सदीता खातून के रूप में हुई है।

परिजनों के अनुसार, शुक्रवार को प्रसव पीड़ा होने पर उसे उक्त निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि वहां एक झोलाछाप चिकित्सक ने ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया।

इसके बाद महिला ने नवजात को जन्म दिया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। नवजात का उपचार अभी उसी क्लीनिक में चल रहा है।

महिला की स्थिति गंभीर होने पर परिजन उसे दूसरे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद शव को कथित रूप से समझौते के बाद गांव ले जाया गया। शनिवार दोपहर मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

आशा की भूमिका संदिग्ध

घटना को लेकर आसी पंचायत के मुखिया शिव शंकर मिश्रा ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। वहीं, आसी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ता की भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जांच में यदि आशा कार्यकर्ता की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्लीनिकों में प्रसव और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

यह भी पढ़ें- बिहार में तस्करों का अनोखा पैंतरा, पूर्वी चंपारण में शराब ढोते घोड़े के साथ युवक गिरफ्तार