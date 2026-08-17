दरभंगा में प्रसव के दौरान महिला की हुई मौत, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच

पंचायत सूत्र, आसी ( गौड़ा बौराम)। सुपौल बाजार-बंगरहट्टा मार्ग स्थित एक निजी क्लीनिक में प्रसव के दौरान 30 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया है।

घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले में आशा कार्यकर्ता की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आसी गांव निवासी सदीता खातून के रूप में हुई है।

परिजनों के अनुसार, शुक्रवार को प्रसव पीड़ा होने पर उसे उक्त निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि वहां एक झोलाछाप चिकित्सक ने ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया।

इसके बाद महिला ने नवजात को जन्म दिया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। नवजात का उपचार अभी उसी क्लीनिक में चल रहा है।

महिला की स्थिति गंभीर होने पर परिजन उसे दूसरे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद शव को कथित रूप से समझौते के बाद गांव ले जाया गया। शनिवार दोपहर मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

आशा की भूमिका संदिग्ध

घटना को लेकर आसी पंचायत के मुखिया शिव शंकर मिश्रा ने कहा कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। वहीं, आसी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ता की भूमिका को लेकर पूछताछ की जा रही है।