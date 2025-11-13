Darbhanga Rural Vidhan sabha Chunav result : दरभंगा ग्रामीण सीट पर मुकाबले में दो पार्टियां, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का या जदयू का जादू?
Darbhanga Rural election Result :दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर इस बार राजद के ललित कुमार यादव और जदयू के राजेश कुमार मंडल के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और मतदाता भी बारीकी से हर पल के रुख पर नजर रखे हैं। पिछली बार जीत चुके ललित यादव अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, जबकि राजेश मंडल मैदान पलटने के मूड में हैं। अब देखना होगा राजद दोहराएगी इतिहास या जदयू लिखेगी नया अध्याय।
डिजिटल डेस्क, दरभंगा। (Darbhanga Rural vidhan sabha Election Result 2025) दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन असली जंग राजद और जदयू के बीच मानी जा रही है। एक ओर हैं राजद के ललित कुमार यादव जिन्होंने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरी ओर जदयू के राजेश कुमार मंडल पूरी ताकत से मैदान में डटे हैं। ललित यादव अपनी पुरानी जीत को दोहराने की कोशिश में हैं जबकि जदयू उम्मीदवार राजेश मंडल मतदाताओं के बीच नई उम्मीद जगाने में जुटे हैं। मतगणना के दौरान हर राउंड में समीकरण बदल सकते हैं। कहीं पिछड़ने वाला आगे निकल सकता है तो कहीं बढ़त पलट सकती है।
किसकी बढ़त कितनी है पल-पल की मिलेगी जानकारी
(Bihar vidhan sabha chunav Result)हम आपको हर राउंड का अपडेट देंगे कौन आगे, कौन पीछे, किसकी बढ़त कितनी है सब कुछ पल-पल की जानकारी के साथ। दरभंगा ग्रामीण का यह चुनावी रण देखना होगा कि क्या राजद दोबारा जीत का परचम लहराएगी या जदयू पलटवार कर बाजी मार ले जाएगी। मुकाबला अब रोचक मोड़ पर है और नतीजा कुछ भी हो सकता है।
दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी
- जगत नारायण नायक- बहुजन समाज पार्टी
- राजेश कुमार मंडल- जनता दल यू
- ललित कुमार यादव- राष्ट्रीय जनता दल
- मो. जलालुद्दीन- एआईएमआईएम
- प्रदीप कुमार मिश्र- आम जनता प्रगति पार्टी
- मोहम्मद कलाम- भारत जन जागरण
- रोशन- विकास इंसाफ पार्टी
- शोएब अहमद खां- जन सुराज पार्टी
- अब्दुल कुदुस- निर्दलीय
- उदय चन्द्र चौपाल- निर्दलीय
- जय किशून सहनी- निर्दलीय
- राम सुकाम यादव- निर्दलीय
- श्याम पासवान- निर्दलीय
