Darbhanga Rural Vidhan sabha Chunav result : दरभंगा ग्रामीण सीट पर मुकाबले में दो पार्टियां, क्या फिर चलेगा राजद का सिक्का या जदयू का जादू?

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। (Darbhanga Rural vidhan sabha Election Result 2025) दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन असली जंग राजद और जदयू के बीच मानी जा रही है। एक ओर हैं राजद के ललित कुमार यादव जिन्होंने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी, वहीं दूसरी ओर जदयू के राजेश कुमार मंडल पूरी ताकत से मैदान में डटे हैं। ललित यादव अपनी पुरानी जीत को दोहराने की कोशिश में हैं जबकि जदयू उम्मीदवार राजेश मंडल मतदाताओं के बीच नई उम्मीद जगाने में जुटे हैं। मतगणना के दौरान हर राउंड में समीकरण बदल सकते हैं। कहीं पिछड़ने वाला आगे निकल सकता है तो कहीं बढ़त पलट सकती है।