दरभंगा में शराब निकालने के बाद राहुल के साथ क्या हुआ? तीन दिन बाद गड्ढे से मिला शव

संवाद सहयोगी, दरभंगा । घर से निकलने के बाद तीन दिन तक लापता रहे 18 वर्षीय राहुल कुमार का शव रविवार की सुबह उसी गांव में जेसीबी से खोदे गए गड्ढे से बरामद हुआ। युवक के लापता होने से परेशान स्वजन उसकी तलाश में जुटे थे।

शव मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। स्वजन ने आरोप लगाया है कि राहुल को शराब निकालने के लिए ले जाया गया था और वहां उसके साथ मारपीट की गई। गंभीर हालत में उसे गड्ढे में फेंक दिए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। गड्ढे में मिला शव मामला बहेड़ी थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव का है। रविवार सुबह जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में राहुल का शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जानकारी मिलते ही बहेड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है।

शराब निकालने ले जाने का आरोप स्वजन के अनुसार राहुल लुधियाना में एक निजी कंपनी में काम करता था। रक्षाबंधन से करीब 10 दिन पहले वह गांव आया था। रक्षाबंधन से एक दिन पहले वह घर लौट आया। आरोप है कि शुक्रवार को गांव के भोला मुखिया का पुत्र छोटू कुमार उसे मोबाइल टावर के पास छिपाकर रखी शराब निकालने के लिए ले गया था।

छोटू को छोड़ा, राहुल से मारपीट का आरोप स्वजन का कहना है कि शराब निकालने की जानकारी धंधेबाज शिव मुखिया को मिली। इसके बाद शिव मुखिया दोनों को अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद छोटू को छोड़ दिया गया, जबकि राहुल के साथ मारपीट किए जाने का आरोप है। राहुल के बड़े भाई रवि ने शिव मुखिया से उसके बारे में पूछा तो बताया गया कि वह पैदल घर चला गया है।

तलाश के बाद गड्ढे में मिला शव इसके बाद स्वजन ने राहुल की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। स्वजन का आरोप है कि मारपीट में गंभीर रूप से घायल राहुल को गांव में ही जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में फेंक दिया गया। दो दिन बाद रविवार सुबह उसी गड्ढे से उसका शव बरामद हुआ।