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सड़क अधूरी, नाला अधूरा और अतिक्रमण बरकरार, दरभंगा के बाजार समिति में जाम ही जाम

By Ratan Kumar Jha Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:46 PM (IST)

दरभंगा के शिवधारा स्थित बाजार समिति का जीर्णोद्धार कार्य दो साल से अधिक समय से अधूरा है और पिछले एक ...और पढ़ें

बाजार समिति में रखी निर्माण सामग्री। जागरण।

बाजार समिति में रखी निर्माण सामग्री। जागरण।

HighLights

  1. बाजार समिति का जीर्णोद्धार कार्य एक माह से ठप।

  2. अधूरी सड़क, नाला और अतिक्रमण से रोज जाम।

  3. व्यवसायियों को सामान पहुंचाने में भारी परेशानी।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। शिवधारा स्थित बाजार समिति में बेहतर सुविधाओं की उम्मीद लगाए व्यवसायियों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। दो साल से अधिक समय से चल रहा जीर्णोद्धार कार्य अब पिछले एक माह से पूरी तरह ठप है।

अधूरी सड़क, नाला और मुख्य द्वार के आसपास अतिक्रमण के कारण बाजार समिति परिसर में रोजाना जाम लग रहा है। ट्रक और छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही के बीच व्यवसायियों को दुकानों तक सामान पहुंचाने में भी परेशानी हो रही है।

दो साल में भी पूरा नहीं हुआ काम

बाजार समिति के जीर्णोद्धार का जिम्मा संवेदक खाटू श्याम कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। योजना को 18 महीने में पूरा करना था, लेकिन निर्माण स्थल से अतिक्रमण समय पर नहीं हटने के कारण काम प्रभावित होता रहा।

निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी दो साल से अधिक समय में योजना पूरी नहीं हो सकी है। फिलहाल पिछले एक माह से निर्माण कार्य बंद है।

356 दुकानों समेत कई निर्माण

योजना के तहत बाजार समिति की 356 दुकानों के अलावा पक्की सड़क, नाला, दो धर्मकांटा, दो मुख्य द्वार और प्रशासनिक भवन का निर्माण होना है। इनमें कई काम अब भी अधूरे हैं। सड़क और नाला निर्माण पूरा नहीं होने से परिसर में आवागमन व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

वाहनों की कतार से बढ़ी परेशानी

व्यवसायियों के अनुसार बाजार समिति में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्रक और अन्य वाहन पहुंचते हैं। अधूरी सड़क के कारण वाहनों को निकलने में परेशानी होती है और अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। मुख्य द्वार के आसपास अतिक्रमण ने समस्या को और गंभीर कर दिया है।

जल्द शुरू कराने की कवायद

पुल निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि निर्माण कार्य बंद होने के संबंध में संवेदक से पत्राचार किया जा रहा है। कार्य जल्द शुरू कराने की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है।

बैठक में होगा समाधान

व्यवसायी मनोज कुमार और राकेश बजाज ने बताया कि सड़क और नाला अधूरा रहने से दुकानों तक सामान पहुंचाने में काफी परेशानी होती है।

सदर एसडीओ गौरव कुमार ने बताया कि किराया वसूली और अतिक्रमण के मुद्दे पर व्यवसायियों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में समस्याओं के समाधान और व्यवस्था सुधारने को लेकर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।