Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बिहार में किसानों की बल्ले-बल्ले, मुफ्त बीज के साथ नजदीक मिलेगा बाजार, सरकार उठाएगी ढुलाई का खर्च

By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Mon, 17 Aug 2026 10:01 PM (IST)

बिहार सरकार गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में चीनी उद्योग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सकरी और रैयाम चीनी मिलों के पुनः संचालन से दरभंगा के किसानों को मुफ्त बीज और नजदीकी बाजार मिलेगा, जिसका ढुलाई खर्च भी सरकार वहन करेगी।

दरभंगा में किसानों के लिए आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार एवं अन्य अतिथि। सौ. पीआरडी

दरभंगा में किसानों के लिए आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार एवं अन्य अतिथि। सौ. पीआरडी

जागरण संवादददाता, दरभंगा। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। गन्ना बिहार के लाखों किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है।

गन्ना किसानों को बेहतर तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, बेहतर उत्पादन तथा फसल के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी दिशा में तेजी से कार्य हो रहा।

सकरी एवं रैयाम चीनी मिलों के शुरू होने से दरभंगा व आसपास के क्षेत्रों के किसानों को गन्ने के लिए बेहतर व नजदीकी बाजार उपलब्ध होगा। वे सोमवार को लहेरियासराय आडिटोरियम में गन्ना किसान संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

रैयाम व सकरी चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना के समग्र विकास, उन्नत तकनीक के उपयोग, बेहतर पैदावार एवं किसानों की समृद्धि के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उन्नत प्रभेद, पोषक तत्व, कीट प्रबंधन, गन्ना क्षेत्र विस्तार, गुणवत्तापूर्ण बीज, कृषि यंत्रीकरण, नर्सरी सहित अन्य की विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गन्ना उत्पादन एवं चीनी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करते हुए बिहार को गन्ना आधारित उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण बीज का उपयोग करें। कृषि विशेषज्ञों के सुझाव अपनाएं। सांसद डा. गोपालजी ठाकुर ने कहा कि गन्ना क्षेत्र के समग्र विकास तथा उन्नत तकनीक के माध्यम से बेहतर उत्पादन के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है।

अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए कार्य किए जा रहे हैं। विधायक डा. मुरारी मोहन झा ने किसानों से गन्ना उत्पादन के लिए अपना निबंधन कराने का अनुरोध किया।

विधायक राजेश कुमार मंडल ने किसानों से अभी से गन्ने की फसल की तैयारी करने का आह्वान किया। विधायक सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुना जाए तथा उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।

किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा निशुल्क बीज 

ईखायुक्त अनिल कुमार झा ने कहा कि किसानों को निशुल्क गुणवत्ता युक्त गन्ना बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज की कटाई, परिवहन, लोडिंग एवं अनलोडिंग का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।

डीएम कौशल कुमार ने कहा कि दोनों चीनी मिलों के पुनः संचालन से गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा। इन मिल क्षेत्र के लगभग 26 हजार किसानों ने अब तक निबंधन कराया है। उन्होंने किसानों को गन्ने से संबंधित अन्य उत्पादों के निर्माण की दिशा में भी विचार करने का सुझाव दिया।

कार्यक्रम के अंत में मंत्री एवं अतिथियों ने प्रगतिशील किसानों सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मौके पर उप विकास आयुक्त स्वप्निल, सहायक निदेशक ईख विकास, अजीत कुमार प्रसाद सहित विभागीय पदाधिकारी एवं वरीय विज्ञानी उपस्थित रहे। धन्यवाद ज्ञापन गन्ना के संयुक्त निदेशक रेहमंत झा ने किया।