क्लासरूम में 3 शिक्षकों के साथ आपत्तिजनक हालत में थी लेडी टीचर, चपरासी की पड़ गई नजर और फिर...

संवाद सहयोगी, दरभंगा/सिंहवाड़ा। वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय, सिमरी में कार्यरत परिचारी नीलम देवी बुधवार को गंभीर रूप से घायल अवस्था में डीएमसीएच इमरजेंसी पहुंचीं। घटना सुबह करीब 10 बजे सिमरी थाना क्षेत्र स्थित विद्यालय परिसर की है। घायल नीलम देवी ने अपने बयान में कहा है कि विद्यालय की शिक्षिका बुधवार को कार्यालय कक्ष में अपने सहकर्मी शिक्षकों संजय पासवान, रवि नंदन कुमार और राहुल कुमार के साथ अश्लील हरकतों में लिप्त थीं। चारों रंगरेलियां मना रहे थे।

जब उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि ऐसी गतिविधियां विद्यालय परिसर में एक शिक्षक और शिक्षिका को शोभा नहीं देतीं। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को अगर कुछ करना है, तो विद्यालय से बाहर जाकर करें, इतना सुनते ही सभी शिक्षक एकजुट होकर उन पर हमला कर बैठे।

पीड़िता के अनुसार, शिक्षिका ने लोहे की राड से उनके सिर पर वार किया जिससे उनका सिर फट गया। अन्य शिक्षकों ने थप्पड़ और लात-घूंसे से मारपीट की और बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इस हमले के बाद वह बेहोश हो गईं।

इधर, इस घटना के बाद छात्र-छात्रा वापस अपने घर चले गए। सिमरी पुलिस ने सभी को आपसी समन्वय के साथ शैक्षणिक संस्थान की गरिमा को कायम रखने को कहा। ग्रामीण व शिक्षकों की शिकायत पर स्कूल पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी केएन सदा ने कहा कि परिचारी आपस में सभी समन्वय बनाकर पठन-पाठन का कार्य करें, अनुशासनहीनता चाहे कोई करे उसे सहन नहीं किया जाएगा। डीईओ ने परिचारी से स्पष्टीकरण तलब करने की बात भी कही है।