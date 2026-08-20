तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार को घेरा, बोले, प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद और लोगों में भय

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। Tejashwi Yadav Targets Bihar Govt: राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार पर कड़ा प्रहार किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं और लगातार हो रही आपराधिक वारदातों के कारण आम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।

तेजस्वी यादव गुरुवार को पटना से मधुबनी जाने के क्रम में दरभंगा के सिमरी में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बोल रहे थे।

दो घटनाओं पर सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मधुबनी मंडल कारागार में युवक की संदिग्ध मौत और दरभंगा के चंदनपट्टी में युवक की पीट-पीटकर हत्या बेहद गंभीर मामले हैं।

सरकार को इन घटनाओं को सामान्य मानकर नजरअंदाज करने के बजाय निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि जेल जैसी सुरक्षित जगह पर संदिग्ध परिस्थिति में मौत कैसे हुई, इसकी सच्चाई सामने आना जरूरी है।

पीड़ित परिवारों से मुलाकात

तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि वे मधुबनी पहुंचकर मृतक रोशन कुमार यादव के परिजनों से मिलेंगे और उसके बाद दरभंगा लौटकर मृतक फैज अहमद के परिजनों की पीड़ा साझा करेंगे।

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए वे हर स्तर पर मजबूती से आवाज उठाएंगे। सरकार को केवल बयानबाजी करने के बजाय वास्तविक कार्रवाई कर आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भरोसा बहाल करना चाहिए।

कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

पटना से मधुबनी जाने के दौरान राजा लाइन होटल और सिमरी थाना चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का पाग, चादर और फूलमाला से भव्य स्वागत किया।

पूर्व विधायक डॉ. फराज फातमी ने बताया कि अरेर थाना क्षेत्र के रोशन कुमार यादव की जेल में मौत और चंदनपट्टी में फैज अहमद की हत्या की जितनी निंदा की जाए कम है। इस मौके पर राजद के कई प्रमुख नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे।